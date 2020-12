El Movimiento Antirreeleccionista Poblano se solidariza con los trabajadores despedidos de la empresa Agua de Puebla

Hipólito Contreras

Nos solidarizamos y apoyamos jurídicamente con los empleados de la empresa Agua de Puebla para Todos, la que los ha dejado sin empleo, lo que representa una falta de ética y solidaridad social al tomar dichas acciones en perjuicio de los trabajadores, al dejarlos sin empleo en plena pandemia, afirmó Manuel Bravo Bruno, vocero de los trabajadores despedidos de la empresa Agua de Puebla y miembro del Movimiento Antirreeleccionista Poblano.

En conferencia de prensa hizo un llamado a los empleados que siguen laborando en la empresa y que no han sido notificados de sus despidos a no firmar ningún documento si no es en presencia de un abogado, no ceder a ningún tipo de amenazas por parte de Agua de Puebla para Todos.

Explicó que en este momento su mayor defensa s la negativa a firmar algo de lo que no están convencidos, reiteró la invitación a los trabajadores a sumarse a las filas del Movimiento Antirreeleccionista con el fin de seguir engrosando la resistencia y continuar dándoles fuerza y cohesión y capacidad de movilización.

Informó que se pone a disposición de los trabajadores despedidos la asesoría legal gratuita, refrendando el rechazo al departamento jurídico de la empresa. “los invitamos a que se acerquen, no tengan temor porque cada vez somos más los poblanos que rechazamos abiertamente la concesión del servicio de agua potable a la empresa que ha demostrado su falta de ética, incompetencia y su falta de sensibilidad social al dejar sin empleo a muchos trabajadores en plena pandemia.