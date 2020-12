Dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD se declaran listos para el 2021

Jorge Barrientos

Los líderes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) formalizaron la primera mesa de trabajo de “alianza electoral”, la cual será parcial y no total.

En este tenor, los representantes de los partidos aseguraron que irán juntos en algunos municipios, sin que hasta ahora se haya definido cómo se dará la candidatura para Puebla capital.

En su intervención la líder de Acción Nacional, Genoveva Huerta, resaltó que hoy más allá de ideologías y colores se darán las primeras pláticas para definir las características que deberán cumplir los candidatos a presidentes municipales y diputaciones, por lo que no hay escrito nada en materia política local en el estado de Puebla.

Por su parte, el presidente del PRI, Néstor Camarillo, reconoció que, debido a la pandemia, en este proceso electoral la forma de hacer política y campañas será diferente, no obstante, dejó claro que en el Revolucionario Institucional no hay grupos hegemónicos, ni controladores, por ello, para Puebla capital “no hay cartas marcadas, no se tiene un nombre, será una alianza parcial y plural, porque no será total, es decir, solo aplicará en algunos municipios, insistió.

Ya en el uso de la palabra, el líder del PRD, Carlos Martínez Amador, destacó que el mensaje que ellos envían a todos los sectores, que van desde el empresarial, universitario, social y a ciudadanos, es que esta alianza entre las tres fuerzas políticas es de “reconciliación”.

También reconocieron que si existen algunas diferencias en este proceso de búsqueda de candidatos y construcción de plataformas políticas rumbo al 2021, se podría caer esta posible alianza electoral del PRI, PAN y PRD como ya ocurrió en Nuevo León.

Cabe recordar que, con base en los tiempos electorales, tiene que ser a finales de febrero y principios de marzo cuando se registren los convenios de coalición tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como Instituto Electoral del Estado (IEE).