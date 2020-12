Policía municipal deja escapar a depravado que manoseó a una mujer

Sadit González

Manosean a joven en pleno centro Histórico de Puebla, policía le niega el auxilio.

Una mujer denunció que fue “manoseada” por un hombre en el Centro Histórico de la ciudad y refiere que un policía municipal, a quien pidió ayuda dejó ir al depravado.

La víctima mencionó que los hechos ocurrieron entre las calles 3 y 5 de Mayo, que luego ser acosada, siguió al sujeto y le pidió ayuda a un policía que se encontraba en la calle para intentar atraparlo, sin embargo, el oficial no hizo nada, sólo le preguntó si le había robado algo.

No la ayudó porque según él, estaba “brindando otro servicio”.

La joven lamentó que las autoridades no actúen ante el acoso que tienen que enfrentar las mujeres diariamente y pidió a los ciudadanos “cuidarnos entre nosotros” frente a este tipo de problemas.

Aquí la denuncia de la joven:

LITERALMENTE ME MANOSEÓ Y SE ME RESTREGÓ COMPLETAMENTE POR DETRÁS mientras yo estaba en un puesto viendo cosméticos con mi hermana, cuando yo volteó para ver quien había sido, una señora me empieza a gritar ‘fue él hija, corre, ese pendejo te estaba manoseando’ me lo señala mientras el cabron va atravesando la calle pasando justo en frente de un policía, al cual le pedí auxilio diciéndole ‘ese cabron me manoseó me restregó todo’ le grite todo eso mientras yo iba detrás del cabron que me manoseó gritándole ‘pendejo’ entre más groserías para que no se escapara y el policía se quedó ahí parado y le pregunta a mi hermana ‘¿pero les robo o algo?’ En lo que mi hermana le responde ‘¿ah nos tiene que robar o matar para que hagas algo?’ evidentemente mientras sucedía todo eso el cabron que me manoseó se escabulló entre la gente caminando campante porque vio que el policía simplemente lo vio y se quedó parado, no fue tras de él NI HIZO ABSOLUTAMENTE NADA.

Mejor un señor de los puestos me dijo lo alcanzamos y le partimos la madre, obviamente yo con la impotencia el susto y demás me quede trabada y ya no supe qué hacer. La señora que vio, mi hermana y yo le empezamos a decir al policía “gracias por tu ayuda” sarcásticamente, y nos respondió “es que yo estoy brindando otro servicio” entonces cómo pueden ver nos tienen que matar para que nuestras maravillosas autoridades HAGAN ALGO!!

He aquí las fotos del policía que NO ME AYUDO, QUE NO HIZO NADA, QUE SE QUEDÓ AHÍ PARADO RECARGADO EN SU ESCUDO ANTIDISTURBIOS, el policía mandó a una de sus compañeras o sea POLICÍA MUJER cuando vio que le saque las fotos, me alcanzó y me dijo “¿oye que porque le sacaste fotos a mi compañero?” Le contamos lo qué pasó y me dijo “es que no podíamos hacer nada porque estamos en otro servicio” le comencé a decir con lágrimas en los ojos por la impotencia que ella es mujer que como es posible que no entendiera la situación que entonces deben matarnos para que ahora si actuaran, se quedo callada y nos fuimos. Cómo pueden ver en los fotos ahí está su dichosos “servicio” por el cual no me pudo auxiliar o sea su servicio es ver memes en su celular.

Y para todas aquellas personas defensoras de este tipo de personas NO IBA PROVOCATIVA, IBA CON PANTS, BLUSA DE MANGA LARGA NO ESCOTADA Y CON SUDADERA AMARRADA EN LA CINTURA precisamente para “evitar” que me gritaran y dijeran de cosas.