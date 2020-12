“Hoy es un día histórico para el pueblo maya”: Leydy Pech al recibir el premio de Fundación Goldman

ARISTEGUI NOTICIAS

Al recibir el premio de la Fundación Ambiental Goldman, Leydy Pech, apicultora indígena maya, calificó el hecho como día histórico para el pueblo maya. Al mismo tiempo, señaló que este reconocimiento distingue el trabajo organizado de las comunidades de Hopelchén, Campeche, las cuales han defendido su territorio ante la agricultura industrial y los organismos genéticamente modificados.

“El premio me da la oportunidad de decirle al mundo que los territorios de los pueblos indígenas están siendo objeto de despojo para la imposición de megaproyectos, de extractivismo, agroindustria, turismo y otros que fortalecen un modelo capitalista que afecta los recursos naturales y nuestros medios de vida”, dijo en la ceremonia que este año fue virtual debido a la pandemia.

