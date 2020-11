Tabasco líder del crecimiento en incidencia delictiva entre 2017 y 2018 en México

Maricela Allende Marcito

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos, estos son registrados mediante averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, y son reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas.

Los delitos del fuero federal, entre otros, tienen gran impacto en el ambiente de violencia que se vive en el país, se tratan principalmente de narcotráfico (producción, transporte, venta, posesión, etc.), y a decir del discurso oficial del gobierno de la república, si hay algún culpable de la exacerbada violencia que se vive en México, es precisamente el narcotráfico.

El siguiente estudio muestra únicamente una investigación de los años 2017 y 2018, porque son los años con datos completos y los datos del 2019 aún no están disponibles en Datos abiertos (únicamente enero 2019).

En este análisis de datos encontramos que entre 2017 y 2018, la incidencia delictiva en el estado de Tabasco creció en un 100%, pues la tasa por cada 100 mil habitantes en 2017 se encontraba en 54.85 y pasó a 109.66 en 2018.

Considerando la proyección de habitantes del Estado de Tabasco (2017-2018), evidentemente el crecimiento de los probables delitos es agresivo.

La mayoría de los delitos del fuero federal están enfocados a las drogas, es uno de los temas que se ha venido discutiendo desde años atrás, y un enfoque de discusión es la legalización de ciertas sustancias o no, para que sean producidas, transportadas, consumidas, etc., libremente o con menos restricciones, haciéndolas legales, es decir que dejarían de formar parte de los delitos, pero seguirán dañando la salud de aquellos que las consuman.

Puebla en el top 10 del menor crecimiento de incidencia delictiva

En el caso de los siguientes estados, los probables delitos (incidencia delictiva) entre 2017 y 2018 han disminuido.

Quintana Roo, disminuyó la incidencia delictiva de manera notable (-17%), le siguió Coahuila con -15%, Sinaloa -14%, Sonora -14%, Colima -5%, Aguascalientes -4%, Morelos -2%, Guerrero con un ligero crecimiento del 1%, Tamaulipas un 4% y Puebla un 5%.

Respecto del estado de Puebla, a pesar de tener un crecimiento del 5% en la incidencia delictiva, que es bajo a nivel nacional, este porcentaje habla de que aún falta mucho por hacer para que la ciudadanía se sienta más segura.

¿Qué acciones habrán implementado los gobiernos de estos estados para que la incidencia delictiva disminuyera?

Ciudad de México con la mayor tasa de incidencia delictiva en 2017 y 2018

Ciudad de México lidera la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes tanto en 2017 (199.38 por cada 100 mil habitantes) como en 2018 (216.40 por cada 100 mil habitantes) es decir creció un 9%.

Guanajuato ocupó la segunda posición en 2017 (157.99) y 2018 (166.87) por cada 100 mil habitantes y tuvo un crecimiento del 6%.

La tercera posición, por dos años consecutivos la tuvo Baja California, con una tasa de 115.31 en 2017 y una tasa de 160.57 por cada 100 mil habitantes en 2018, aumentó un 39%.

El estado de Querétaro en 2017 tenía una tasa de incidencia de 110.61 y para 2018 una tasa de 138.72 por cada 100 mil habitantes, creció un 25%.

En 2018 el Estado De México contaba con una tasa de 107.93 y en 2018 una tasa de 137.28 por cada 100 mil habitantes, es decir creció un 27%.

En el caso de Baja California Sur, tenía una tasa de 99.96 en 2017 y para 2018 una tasa de 122.13 por cada 100 mil habitantes, creció un 22%.

Tlaxcala se encontró en el top diez de los estados con mayor incidencia delictiva, con una tasa de 66.25 en 2017 y una tasa de 120.85 por cada 100 mil habitantes en 2018, creció un 82%.

Colima en el año 2017 tuvo una tasa de 114.10 y para 2018 una tasa de 108.51 por cada 100 mil habitantes, la incidencia delictiva disminuyó 5%.

El estado de Chihuahua es el más grande y a pesar de no figurar en los dos años, en 2017 tenía una tasa de 82.56, y, aunque ocupo el último lugar en 2018 con una tasa de 99.25 por cada 100 mil habitantes, lamentablemente la incidencia delictiva creció un 20%.

Quintana Roo, obtuvo en 2017 una tasa de 118.10 por cada 100 mil habitantes, pero para 2018 bajo a 98.16, lo que significa que la incidencia disminuyó un 17%.

En 2017 Sonora tuvo una tasa de 110.20 por cada 100 mil habitantes y en 2018 una tasa de 95.06, la incidencia delictiva bajo en un 14%.

Sinaloa en 2017 tenía una tasa de incidencia delictiva de 107.07 por cada 100 mil habitantes y para 2018 disminuyó la tasa a 91.86, es decir los posibles delitos disminuyeron un 14%.

Desafortunadamente la ciudadanía está tan adaptada a este modo de vida que ya ven de manera normal vivir en un país lleno de violencia, pero también han dejado de creer en las autoridades, pues la corrupción genera mayor impunidad y sin duda los gobiernos han aportado a ella.

La situación de los delitos federales en los estados tiene como promedio un 20% de crecimiento en incidencia delictiva entre 2017 y 2018, pero la realidad, para varias entidades es que creció a pasos agigantados.

No podemos negar que hay estados que han disminuido los posibles delitos, pero esto no significa que los ciudadanos se sientan seguros. Los gobiernos aún no aplican políticas públicas que tengan impacto en las diferentes situaciones que se viven en las distintas entidades.

El actual presidente de la república ha optado por desaparecer varias dependencias y ha provocado mayor incertidumbre en la ciudadanía, su discurso desde el inicio de su campaña ha sido “abrazos y no balazos”. Habrá que revisar las cifras actualizadas para determinar si la actual estrategia ha tenido mejor resultado que la de las administraciones anteriores.

¿Qué le espera a México lo que resta del sexenio?

Ojalá podamos recuperar la esperanza y algún día logremos vivir sin violencia o al menos tener justicia. Fuentes:

Población a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es de 1950-2050, para las entidades federativas el periodo es de 1970-2050.https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050/resource/cbd36ba7-2a16-4220-9dfc-58ca66b2cb6d solo se tomaron en cuenta las proyecciones de los años 2017 y 2018. Los datos se tomaron de Datos Abiertos.

Presuntos delitos del fuero federal registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas https://datos.gob.mx/busca/dataset/incidencia-delictiva-del-fuero-federal, los datos se tomaron de Datos Abiertos y solo se tomaron en cuenta los años 2017 y 2018.

