Thalía, Farina y Sofía Reyes lanzan el sencillo “Tick Tock” con su video

Con ello celebran la gran final de su serie de Facebook Watch “Latin Music Queens”

Por Mino D’Blanc

La culminación de la exitosa serie de Facebook “Watch Latin Music Queens” ha llegado y lo ha hecho junto con “Tick Tock”, el tan esperado tema de sus protagonistas Thalia, Farina y Sofía Reyes.

La gran final de “Latin Music Queens” se estrenó hace unos días junto con el sencillo y el video que este equipo ideal escribió y grabó. Los espectadores han seguido con entusiasmo la historia de estas tres vibrantes artistas mientras confrontan la pandemia y perseveran para lograr que esta mágica colaboración se vuelva realidad.

En esta canción de reggaetón Thalia canta los versos con Sofía Reyes, mientras que la rapera colombiana Farina lanza feroces juegos de palabras. Promoviendo el empoderamiento femenino en las relaciones, Thalia interpreta: “No venga a llorarme que yo no soy su mamá, pa’ cambiarle los pañales busque a otras mujeres”.

Dirigido por Mike Ho, el video musical de “Tick Tock” viste a las artistas con trajes futuristas y de inspiración occidental, que están un paso adelante a la moda, como siempre.

A lo largo de la serie de seis episodios, que se estrenaron el 29 de septiembre, hemos visto cómo la canción se pudo realizar a pesar de la pandemia, con Farina en su natal Medellín, Colombia, mientras que Thalía y Sofía Reyes trabajaron juntas en Connecticut. Ahí recibieron la oportuna asistencia de nada menos que el ganador de múltiples premios Oscar Alan Menken, quien ofreció su estudio para mantener las sesiones de grabación frente a los cierres por la pandemia.

Además, “Latin Music Queens” ofrece al público muchos videos adicionales y contenido extra, todos disponibles en Facebook Watch.

En episodios recientes también se ha revelado el sencillo de reggaetón-rap interpretado por Farina y Thalía titulado “Ten Cuida’o”, el cual ha sobrepasado los 2.6 millones de vistas dentro de las dos primeras semanas de su estreno.

“Latin Music Queens” destaca la importancia del talento femenino en la industria de la música latina y el proceso creativo, que ocurre para conceptualizar las canciones y los videos, que muchas veces el público no sabe qué existe detrás de sus temas consentidos. Vemos a estas tres artistas creando música nueva que resalta los talentos singulares de cada una. Esta serie es producida por The Mottola Company Inc., eOne y Sony Music Latin. Es una idea original de Thalia y comparte el rol de producción ejecutiva junto a Tommy Mottola, Afo Verde, Alex Gallardo, Tara Long, Mark Herwick y Melissa Bidwell.