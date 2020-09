Antorcha Comercial se manifiesta para exigir al ayuntamiento espacios

María Arévalo

Agremiados a la organización de Antorcha Comercial, se manifestaron en las principales calles del Centro Histórico para exigir al gobierno municipal que los dejen trabajar y les brinden espacios en la calle 5 de mayo.

Este viernes por la mañana se congregaron en la plancha del Zócalo capitalino, en donde su líder Francisco Machorro, denunció que sus agremiados son retirados con violencia de la vía pública donde realizan su labor.

“Nosotros necesitamos trabajar, ya no tenemos para comer y este gobierno nos retira con violencia no nos deja ganarnos unos pesos para llevar alimentos a nuestras familias no tenemos la culpa de los problemas entre el gobierno del estado y el municipio, lo que ha hecho que no podamos negociar”, enfatizó.