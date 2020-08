No te equivoques, compañero Biestro y ponte a trabajar: Claudia Rivera

María Arévalo

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, respondió a las críticas del diputado local, Gabriel Biestro Medinilla, sobre las obras de remodelación del Centro Histórico por calificarlas de relumbrón, por lo que le recomendó que no se equivoque y se ponga a trabajar.

En conferencia de prensa la presidenta, aseveró que los diputados locales se deben poner a trabajar en la desprivatización del agua, pues a la fecha no se ha avanzado en el tema.

“Zapatero a tu zapato, pero hay muchos temas que están pendientes y hay que sacarlos adelante como es la desprivatización del agua, debido a que la concesionaria Agua de Puebla, y nosotros hemos entrado al quite porque las dependencias no hacen lo que les corresponde, compañero si te equivocaste te perdonamos, yo no soy el enemigo”, manifestó.