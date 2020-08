“La Cita”: nuevo sencillo del Grupo Ensamble

Se reinventan y sobreponen después del fallecimiento de Martín Olvera, su líder.

Por Mino D’Blanc

“La Cita” es el nuevo sencillo del Grupo Ensamble, con lo que buscan extender el horizonte de éxito que tienen al ser una de las agrupaciones más reconocidas en el género de la cumbia y por ende, en los espectáculos musicales del mismo género.

Con más de 17 años buscando mantenerse en el candelero de la industria de la música, en la que dentro de la cumbia sonidera han cosechado éxitos como “La Ruana” y “La Pollera Verde”, hasta llegar a la cima de popularidad con el hit “Tus jefes no me quieren” y reinventándose y sobreponiéndose a la sensible pérdida de su líder Martín Olvera, quien fue víctima del COVID-19, presentan “La Cita”, autoría de Rubén Eusebio cruz y con la que siguen la línea melódica que los diferencia de todas las demás agrupaciones de su género.

“La Cita” es un corte por demás rítmico y prendido que retoma la anécdota de la ilusión fracturada, cuando la mujer que despierta suspiros no acude al encuentro con el amor.

Con este tema, Grupo Ensamble suenan nuevamente en todas las radios nacionales y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Las redes sociales de Grupo Ensamble son: YouTube: Oficial grupo ensamble, Facebook: Grupo Ensamble y Twitter e Instagram: @Grupoensambleoficial