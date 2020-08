Entrevista a la actriz y standupera Marcela Lecuona, quien da vida a Valeria en “Lorenza, bebé a bordo”

La segunda temporada se estrena el martes 1 de septiembre por “las estrellas”.

Por Mino D’Blanc

El próximo martes 1 de septiembre al terminar el noticiero de Denisse Maerker, es el estreno de la segunda temporada “Lorenza, bebé a bordo”, por “las estrellas”. Es una producción de André Barren, protagonizada por Bárbara Torres.

La actriz y standupera Marcela Lecuona da vida a Valentina Avendaño. Es la mejor amiga y confidente de Lorenza. Es una mujer joven, guapa, caprichosa, coqueta y muy activa sexualmente. También es sobrecargo. Es muy sociable, leal, inteligente, ingenua e imprudente. Prefería tener relaciones inestables hasta que se enamora de Luciano. Ambos ayudarán a Lorenza a cuidar a Emiliano. El lema de Valentina es “cuando lo veo me palpita el útero”.

Platicamos con Marcela Lecuona, gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa.

MD’B: ¿Cuál es el compromiso social de un standupero ante esta situación tan caótica que estamos viviendo por la contingencia pandémica del COVID-19, el desempleo, el estrés, entre muchas otras cosas?

ML: Justo yo ya quería cambiar toda mi rutina y obviamente como la pandemia nos hizo un alto a todos y todos tuvimos una recesión diferente. Pero para mí fue leer mucho sobre la historia del ser humano, sobre dónde venimos, ver cosas de animales, como enfocarme más por nuestro origen y eso es de las cosas que ya quiero preparar. Siento que somos muy predecibles de cierta manera. Esto es algo que evidentemente iba a pasar; somos demasiados. Lo que hago está más enfocado al feminismo, pero estos son temas que ya quiero comenzar a tocar, ya quiero comenzar a tener mi discurso; ya nada más que haya shows en vivo.

MD’B: ¿No piensas hacer un streaming, como muchos artistas los están haciendo en estos tiempos?

ML: Yo hice un show que fue un Live, pero la verdad no me gustó. Yo creo que eventualmente lo haré, pero la verdad no me gustó. Voy a dar un show el próximo martes 25 de agosto en el Autocinema de Polanco; vamos a ver qué tal se pone ese asunto, porque me han dicho que se siente raro porque no se escuchan los aplausos, pero es estar frente al público. Vamos a ver qué pasa.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia como standupera de todos los demás?

ML: No sé si sea la única, lo dudo bastante, pero soy de un segmento de standuperos que además estuvieron actuación, que además hicieron teatro; yo también estudié creación literaria. Hay muchos standuperos que estudiaron otra cosa, que se dedicaron a otra cosa y de repente ingresaron al mundo del standup. Yo siempre me quise dedicar a los escenarios. No soy la única, está Michelle Rodríguez, está Alexis de Anda, hay varias y varios que estudiaron actuación y se dedican al standup. Tengo mi blog donde yo escribo, aparezco en la serie donde actúo, hago mis shows; creo que eso es lo que me diferencia.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Bárbara Torres como actriz y como persona?

ML: Como actriz le aprendo la disciplina. Ella me enseña que nadie va a respetar más que tú, entonces el vestuario tiene que estar perfecto, el peinado, la caracterización, el pensamiento, la memoria, todo tiene que estar perfecto y de eso se encarga uno como actriz. Una disciplina cabrona; como es comedia todo mundo piensa que no pasa nada y solo es “vamos a divertirnos”. Yo lo veo en el mundo del standup; si el show es a las 10:00 de la noche, tú puedes llegar al 10 para las 10 y subirte al escenario y no pasa nada. Aquí es llegar antes del llamado, es estar súper preparada, es haber leído, haber estudiado. Es una disciplina de esa mujer que en la primera temporada sufrí horrible, evidentemente, y ya esta segunda hasta yo ya me daba cuenta que ella ya era así. Pero me encanta dedicarme al standup y estar muy relajada en muchos sentidos, estar en el foro y estar como militar, porque el hecho de que sea comedia no significa que tenga que ser un relajo, sino tiene que ser muy cuadrado, muy controlado para que haga reír más. Eso es lo que le he aprendido. Como persona, es una mujer que yo admiro muchísimo, que se ha abierto las puertas ella sola en una empresa que todos sabemos es muy difícil y que ella lleva años luchando por este proyecto. A ella le molesta muchísimo que se le diga que es feminista, pero ella en el fondo es muy feminista, porque para feministas como yo es muy aspiracional lo que hace y eso abre camino ante todos y ante todo, y gracias completamente a su talento. Yo la admiro muchísimo.

MD’B: ¿Cómo llegó el personaje a tu vida?

ML: Fue chistoso porque Jurgan Jacobo me dio oportunidad en el standup; yo le abrí shows. Me dijo que le habían pedido una serie y que había escrito un personaje pensando en mí, que se llama Valentina y que es bien hombreriega, bien borracha y bien libre sexual y yo (ríe) ok. Antes yo había hecho con André Barren el productor, un talk show para mi blog. El quería hacer un talk show como “Netas Divinas”, y lo ofreció, pero le dijeron en Televisa que no porque estaba muy fuerte. Me dijo que cuando tuviera algo que me iba a llamar, al final me llamó y me dijo que fuera a hacer casting, fui y al final era el personaje que Jurgan había escrito para mí. Nadie sabía que yo conocía a Jurgan, como que fue el destino. Dije si no me quedo en interpretarme a mí misma, ya estaría grave (ríe).

MD’B: ¿Qué tanto cambia esta temporada a la anterior?

ML: Varias cosas son diferentes, pero sobretodo en la pasada había un formato de serie que terminaba un capítulo y al día siguiente comenzaba el capítulo con la misma secuencia de la historia pasada. Ahora es una Sitcom como tipo “Friends”, donde cada capítulo es una situación diferente y esto cambia. Es la misma historia que va avanzando sobre una situación diferente por capítulo.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿cuál es el sello que diferencia a “Lorenza” de todas las demás series y programas de comedia que se están haciendo y que se han hecho en la televisión mexicana?

ML: Yo creo que es la relación de estas dos amigas que ven el mundo completamente distinto. También está María Prado que es una gran actriz y somos las tres de un lado femenino que es una comedia de edades diferentes y con visiones diferentes los tres personajes y eso le da mucha frescura. A parte que tenemos un gran comediante que es una locura ese hombre, Moisés Arizmendi; el bebé le da toda esta cosa de inocencia, de cosa linda. Siento que es una Sitcom muy linda, como si hubiera sido escrita en los ochenta, muy cuidada en los chistes; no manejamos chistes racistas, ni machistas, ni clasistas. Se tuvo mucho cuidado que fuera una comedia de nuestros tiempos, porque ahorita la comedia está pasando por esa transición y siento que es muy bonita, muy blanca, que la puede ver toda la familia. Siento que eso es la diferencia.

MD’B: ¿En qué te pareces y en qué no te pareces a tu personaje?

ML: No me parezco que sean tan ingenua; siento que mi personaje es muy ingenuo a veces, como de niña, no tiene mucha maldad y es buenísima. Yo no tengo maldad, pero sí tengo mucho colmillo después de muchos años. Nos parecemos en que es un relajo, no tiene problema con su libertad sexual, pero tiene reglas muy claras como no meterse con hombres casados, no se mete con hombres con novias, es muy leal a su género y yo soy así.

Lorenza y Valentina, aunque a veces se llevan de la fregada, se la pasan molestándose todo el tiempo, hay un capítulo en donde se pelean todo el tiempo, a pesar de eso se aman como hermanas y dan todo la una por la otra y eso es lo que yo tengo con mis amigas.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver esta temporada de “Lorenza”?

ML: Porque es muy chistosa, muy divertida. Siento que el bebé les va a romper el corazón por la ternura y siento que ahorita necesitamos ver cosas lindas. Ahorita con toda presión, con tanta tensión de todo, porque todos tenemos preocupaciones económicas, preocupaciones mentales, ansiedades de salud, creo que sentarse con la familia a ver algo lindo, amoroso, chido, es como curarte tantito el alma.