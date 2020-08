México, un profesional de la simulación, pero un fracaso de obtener resultados

Staff/Rosi

En el marco del Coloquio de Impunidad 2020 ¿Es posible reconstruir el Estado de Derecho en México?, organizado por la Universidad de las Américas Puebla, académicos de la casa de estudios y expertos hicieron mediante comentarios la presentación del libro: Rebuilding the state institutions: challenges for a democratic rule of law in México, de los autores Juan Antonio Le Clerq y José Pablo Abreu Sacramento.

Para iniciar la revelación, el Dr. Juan Antonio Le Clerq, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, dio un panorama del libro capítulo por capítulo, enumerando los temas que se analizan por cada escritor. “Es un libro enfocado a discutir alguno de los retos principales que enfrenta la consolidación de un estado democrático, tiene un enfoque multidisciplinario en el cual hay perspectivas propias de derecho, ciencia política, relaciones internacionales y sociología”.

El primer comentario fue de la Mtra. Chrístel Rosales, investigadora del programa de justicia México Evalúa, quien señaló que el libro hace una revisión teórica bastante completa del ‘Estado de Derecho’, reuniendo distintos análisis y enfoques para el contexto nacional en cada capítulo; lo cual la hace una obra única e indispensable, no sólo para estudiantes, académicos, implicados en rubros de la constitución, sino para los sectores que apuestan por construir instituciones. “Hace una sugerencia de cómo conceptualizar un parámetro de entendimiento común sobre Estado de Derecho y de cómo podemos también comenzar a sugerir distintas formas para medir sus elementos”, agregó.

La Mtra. Daniela Malpica, directora de Justicia, Reconciliación y Derechos Humanos (JUSRED), expresó que es afortunada la visión de distintas aristas descritas en la obra, porque cada una forma una pieza fundamental en el entramado del estado de derecho y denota que se debe ver desde una perspectiva macro. Otra razón que la hace importante es por la reconciliación dentro de los procesos de justicia transicional, mecanismos que ayudan a países como México, “que han sufrido violaciones masivas graves de derechos humanos, donde hay una debilidad de las instituciones y que permiten que esos delitos pasen sin ser investigados, sancionados y que genere caldo de cultivo para que se sigan perpetuando y debilitando el Estado de Derecho”.

Por su parte, el Mtro. Mario Campos, catedrático de Ciencias de la Comunicación de la Ibero Ciudad de México, expuso que el libro exhibe porqué México es un profesional de la simulación, pero un fracaso al momento de obtener resultados. Ejemplificando que en papel se tiene un Estado de Derecho y en realidad el poder judicial se llenó de vicios; se pide democracia, pero la ciudadanía que no vota ni participa en los procesos electorales. “El libro te deja un pesimismo muy bien documentado, porqué te va explicando capítulo a capítulo por qué no avanzamos. Tenemos una política migratoria que reconoce el Estado de Derecho, pero con contradicciones y la bandera de la soberanía terminan violentando los derechos de los migrantes o un sistema nacional anticorrupción, pero no terminan de nombrar la piezas que hacen falta para que funcione”.

Concluyendo la presentación, el Dr. José Pablo Abreu, director de la Licenciatura en Derecho del ITESM Santa Fe, expuso que se ha invertido mucho dinero en seguridad, hecho reformas, cambiado de partidos políticos en el gobierno y el Estado de Derecho en México no termina de consolidarse. Asimismo, advirtió que ese inconveniente se podría borrar en la mejor formación de los operadores de las normas, para convencerse de la relevancia de su profesión en la construcción del Estado de derecho y respeto a los derechos humanos. “Gran parte de la academia y del sector social ha apuntado a la educación como un factor que puede generar un cambio y yo específicamente me enfoco en mi articulo del libro a la educación en cultura cívica y política”, agregó.