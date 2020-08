Captura Policía Estatal a distribuidor de droga de “El Croquis” y “El Chupón”

-Tenía como centro de distribución el Centro Histórico de la capital

RDS/Staff

Agentes de la Policía Estatal detuvieron a Abraham C., de 25 años, presunto distribuidor de droga al servicio de un líder criminal identificado como Alejandro C., alias “El Chupón”.

La detención se registró en inmediaciones de la colonia Centro, cuando los uniformados se percataron de un hombre que intentó huir del lugar al observar la presencia de la Policía Estatal, por lo que fue capturado.

En una revisión al hombre, se le encontraron 33 bolsas plásticas que contenían polvo blanco con características de la cocaína.

Según reportes del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, Abraham C. es uno de los principales distribuidores de droga en la colonia Centro de la capital poblana, además de que trabaja bajo las órdenes de Alejandro C., alias “El Chupón” y Abraham C., alias “El Croquis”, quienes son líderes de los mercados Unión y Zaragoza.