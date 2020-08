Hipólito Contreras

Del sector franquicias reiniciaron actividades dos mil 500 establecimientos comerciales piden freno al comercio informal: Lobato Galindo

Pese a la confusión que se presentó por las informaciones del gobierno estatal y municipal, y con un poco de incertidumbre, del sector franquicias abrimos 2 mil 500 puntos de venta que habían estado cerrados por no estar en las actividades prioritarias, unos 900 negocios estaban operando por ser sus actividades prioritarias, afirmó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias.

En total, dijo, tenemos ya unos tres mil 500 puntos de venta que están operando, se reincorporaron al trabajo unas diez mil personas, operar al 30 por ciento como restaurantes no les permite tener utilidades, pero cuando menos ya no se pierden más empleos y ya no se endeudan más, con que vayan sacando sus costos de operación, sus deudas ya no van creciendo.

Esto es lo positivo de la reapertura, destacó, la parte negativa es que vimos con mucha tristeza que el comercio informal sigue haciendo de las suyas, de poco sirve que las empresas y los comercios establecidos cumplan normas si en todas las colonias se ejerce actividad irregular donde no se toman precauciones, no hay supervisión, hoy es más fácil dedicarse a la informalidad que abrir una empresa formal, se necesita pagar una renta, contratar empleados, darles seguro social, tener un RFC, tramitar una licencia de funcionamiento, uso del suelo, permisos de bomberos, de Protección Civil y otras normatividades.

Indicó que sólo en licencias y permisos cada comercio formal puede gastar hasta 16 mil pesos para abrir un pequeño comercio, mientras en el ambulantaje el comerciante le da 150 pesos diarios a un líder y se vuelven intocables, no los puede molestar ninguna autoridad, compran impunidad.

Con 150 pesos diarios, expuso, los informales no se preocupan ni del municipio ni de la policía, ni de nada, lo que se compra es impunidad, por eso venden hasta mercancía robada, como los teléfonos celulares, nadie los puede tocar, quién sabe qué arreglos hay con el gobierno, alguien se está beneficiando de esto, señaló.

El comercio formal siempre colaborando y cumpliendo las reglas, capacitándose, cumpliendo protocolos, mientras un comerciante informal nadie los

Quien permite el comercio ambulante va a ser el responsable de los muertos y los contagiados si hay un rebrote, quien permite el comercio ambulante en las calles de Puebla, empezando por el Centro Histórico, es el responsable directo de costo y vidas humanas y contagios, denunció.