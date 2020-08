Carlos Rivera dio un adelanto de su nuevo material

-Carlos Rivera dio un adelanto de “Si fuera mía” y lanzó a voz y guitarra “Vuelves”, uno de sus temas favoritos.

Carlos Rivera ocupó el tiempo durante el confinamiento por la contingencia pandémica del COVID-19 para grabar sus canciones favoritas a voz y guitarra.

De manera genuina, eligió siete temas que forman parte del proyecto “Si fuera mía”.

Así, experimentó cómo los hubiera hecho si fueran de él, imprimiendo su voz y estilo.

“Vuelves” es el primer corte de esta idea espontánea.

En este track, Carlos Rivera interpreta “Quien me ha visto”, que es uno de los temas más conmovedores de la cantante española Rozalén, del disco del 2015.

De hecho, es una de las canciones en las que el artista mexicano ha encontrado alguna de las mejores expresiones de lo que hoy en día representa la canción pop contemporánea.

El tema, brillante por lo expresivo de sus melodías y contundencia de sus versos, es una de esas piezas que conmueven hasta lo profundo y que ha atrapado el corazón del compositor mexicano.

Como Carlos Rivera adelantó en sus redes sociales, las canciones de “Si fuera mía” se liberarán semana a semana.

“Simplemente quise cantar mis canciones favoritas ahora que he estado encerrado, espero que lo disfruten tanto como yo”, comentó el artista.

Cada tema cuenta con un video en el que el también actor comparte ese momento único que se vivió durante la grabación de los audios que empiezan a salir con “Vuelves”.

El material visual fue dirigido por Andrés Ibañez, grabado en los emblemáticos estudios de Sony Music que fueron ambientados en una atmósfera cálida con toques vintage que evocan a la nostalgia, al romanticismo y a la intimidad.

Cabe mencionar que esta noticia viene en un año artísticamente crucial para la carrera de Carlos Rivera.

No sólo lanzó con gran éxito “Perdiendo la Cabeza”, tema con el que se reinventó dominando los ritmos latinos actuales, sino que también sacó a la luz su disco vinil “Sessions Recorded At Abbey Road”, un registro único en el que luce sus dotes en el legendario lugar.

Además de ello el cantante recientemente unió fuerzas con Save The Children para lanzar “Ya Pasará”, un motivante tema que donará todo lo recaudado a la organización no gubernamental, “Save The Children”, esto en favor de la niñez en México que se ve gravemente afectada por el COVID-19.

Hechos a los que no hay que dejar de sumar su recién iniciada participación en la edición estadounidense del programa “¿Quién es la máscara?”, transmitida por Univisión.

