Ricardo Arjona presenta su más reciente producción discográfica “Blanco y Negro”

-Las 14 canciones que incluyen el álbum están todas en plataformas digitales a partir del viernes 31 de julio.

-Ahondó en varios temas como el COVID-19, los conciertos streaming, su admiración por García Márquez, entre muchas otras cosas.

Por Mino D’Blanc

Ricardo Arjona desde su casa de la ciudad de Miami, Florida, ofreció una rueda de prensa de manera virtual a representantes de prestigiadísimos medios de comunicación de varias partes del mundo, para dar a conocer detalles sobre su más reciente producción “Blanco y Negro”, mismo que a partir de este viernes 31 de julio las 14 canciones de “Blanco” ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Vestido con una camisa blanca y con nuevo look que incluye lentes, barba y bigote, sin jamás perder su sencillez, su forma de expresarse, su gratitud y su espontaneidad, el artista guatemalteco además platicó de varios temas.

Sorprendido de poder comunicarse a través del Zoom con tantos periodistas y a la vez aprendiendo literalmente a usarlo, tuvo la delicadeza de que cada que un periodista le decía de qué ciudad, pueblo o país era, Arjona comentaba algún recuerdo que tenía de dicha localidad y hasta hablaba con gran soltura de la gente del lugar.

Un ejemplo claro, fue cuando a un colombiano le rememoró el café a donde se reunía García Márquez con sus amigos y que Arjona cada vez que va a dicho país, no pierde oportunidad de visitar dicha cafetería.

-Ricardo Arjona, admirador del escritor colombiano Gabriel García Márquez, del que fue casi vecino en la ciudad de México:

Vivía muy cerca de donde yo vivía, pero nunca quise establecer contacto, quizás por la misma admiración que le tenía.

Él vivía en el Pedregal y éramos prácticamente vecinos. Me lo encontraba a veces y un día lo seguí del Pedregal y fui a parar a Coyoacán, siguiéndolo en su carro blanco. Aún me acuerdo.

Nunca me atreví o quise conocerlo; creo que me negué porque quería mantener intacto al personaje que era.

México no se quedó atrás y habló sobre Guadalajara, sobre la importancia que ha tenido Monterrey, Nuevo León para su carrera y que ahí ha tenido experiencias inolvidables, de las que no quiso ahondar más. También habló de la gastronomía mexicana que tanto le gusta.

-Habla sobre su postura frente al reggaetón y los reggaetoneros:

Yo no soy enemigo del reggaetón; yo creo que ocupó espacios que los otros géneros dejaron libres. Pienso que los otros dejaron de hacer cosas y el reggaetón y los reggaetoneros ocuparon ese espacio que dejamos libre. ¿Cómo defender los géneros?

Los géneros no se defienden haciendo duetos con el reggaetón”? evidenció su postura frente a los cantantes que interpretando otro género, hacen duetos con reggaetoneros: “sí tengo algo en contra de la gente que pertenece a otro género y para sacar la cabeza hacen duetos con el reggaetón.

Eso no me gusta, porque creo que la mejor manera de defender al rocanrol es haciendo rocanrol, la mejor manera de hacer baladas es seguirlas haciendo y mejor que nunca”.

Para cerrar con broche de oro toda la campaña promocional que realizó con éxito, en la que cada viernes ha presentado un nuevo sencillo de su disco “Blanco”, Arjona lanzó este 31 de julio las 14 canciones que componen dicho disco, adaptándose a las formas de poder trabajar por el confinamiento por la contingencia pandémica del COVID-19, que tanto ha aquejado al mundo en lo que va de todo este 2020.

-El COVID-19 y la vida productiva del guatemalteco:

“Teníamos en enero el proyector de “Negro” completamente terminado, acompañado de un libro con escritos inéditos. Íbamos a hacer una gira itinerante en diez ciudades de América Latina y España con un concierto acústico para presentar este proyecto”.

Eso no ha sido obstáculo, ya que ha podido entregarle a su público lo que es uno de los proyectos más importantes de su carrera, como define el artista este trabajo”.

Para el creador de tantísimas canciones, el COVID-19 dentro de la gran tragedia que ha creado en el mundo, hay cosas positivas; una de ellas es que la gente se ha puesto más loca, externó Arjona, refiriéndose a esos impulsos que nacen en el aburrimiento del encierro y que han llevado a las personas a volverse más creativas en el confinamiento. “Yo lancé canción por canción, algo que nunca había hecho.

Decidimos sacarlo y compartirlo. No sabemos qué hubiese pasado si lanzamos “Blanco” en época normal, pero estamos muy contentos”, argumentó.

-Arjona comenta contento sobre esta nueva producción grabada en los Abbey Road:

Hubo una pelea en un bar de Londres entre bandos de equipos de fútbol contrarios. Yo me escondí debajo de una mesa para que no me tocara alguno de los vasos y ceniceros que volaban. Así nació la primera estrofa del primer sencillo: “¿quién le dio los hongos al Dios que nos hizo?”.

Yo no sabía en qué iba a parar; no sabía que iba a hacer dos discos que se llamarían “Blanco” y “Negro”. No teníamos los Abbey Road. Comencé a componer basado en aquel texto, Hongos, que le envié a Dan Warner y logramos tener un proyecto de 24 canciones.

El hecho de hacer un disco acústico con sonidos de los sesenta con toda la tecnología actual, es una contradicción inmensa, pero al mismo tiempo es mi manera de intentar defender lo que yo hago y la música que yo crea. Los otros prefieren quejarse o asociarse; yo prefiero seguir haciendo cosas.

Me preguntó un productor de Abbey Road que qué haría con este disco en América Latina, porque ellos conocen lo que está sonando acá y no hay espacio para esto que estamos haciendo y yo le respondí que si el disco sólo sonaba en mi casa y a mí me gustaba, para mí eso era suficiente.

Estoy en una etapa que para mí eso es mucho más importante que otra cosa. No por algo Arjona asevera: “díganme qué hay que hacer para no hacerlo”.

-Una canción y su video oficial cada viernes:

El artista decidió hacer su gira en videos, en los que explica la razón y la historia detrás de cada una de sus composiciones.

Además, tiene su galería virtual privada para que la puedan disfrutar sus fans más dedicados, a través de una membresía para su uso exclusivo con la que pueden conocer mucho más del llamado “Mundo Arjona”.

Todo esto también gracias al trabajo de todas las personas de “Metamorfosis”, su disquera personal, quienes también estuvieron en la conferencia de prensa virtual y hasta intercambiaron puntos de vista con el artista.

-Pablo Alborán realiza una colaboración en este material:

El sencillo promocional actual de “Blanco” es “El amor que me tenía”, en el que Ricardo Arjona tiene una colaboración del reconocido cantautor español Pablo Alborán.

A dicho trabajo en conjunto, el guatemalteco lo define que nació como forma natural: “estábamos recibiendo covers de “Hongos” y nos llegó una de él. Pero como ya era al final, le mandé una melodía en piano y en menos de 24 horas había grabado cinco versiones diferentes.

-Sus aventuras en Londres:

Pudo ir a la casa de grandes artistas universales como Elthon John, Paul Mc Cartney, John Lenon, entre otros.

Como buen intérprete y compositor, sintió muchos nervios antes de pisar el escenario de un bar en dicha ciudad, porque entre el público que eran 200 personas, estaban músicos de gran trayectoria, incluidos cuatro coristas del extinto Michael Jackson, quienes terminaron cantando con él y hasta se sumaron al disco.

-Los miedos naturales de cualquier artista y su forma complicada:

Arjona ya aceptó hablar abiertamente de sus miedos, sus inseguridades personales y sus complejos escondidos, que como otros artistas, los trabaja en el escenario.

Asegura ser famoso por tener una personalidad complicada, pero solo es más que un escudo para esconderse; dicho escudo con el que se protege, también lo utiliza para resguardar a sus héroes, a la gente que admira.

Uno de ellos, como se menciona anteriormente, es precisamente el Nobel de Literatura, García Márquez.

-“Negro”: la segunda entrega de este material:

El cantautor no tiene ni idea de cuándo lo lanzará, pero eso no le molesta en lo más mínimo, ya que para él es preferible la incertidumbre que el aburrimiento.

-Arjona dice no a los conciertos vía streaming o redes sociales:

El artista admitió no sentirse cómodo con esa idea, por lo que considera que para ello y para otras cosas es mucho mejor esperar.

“Espero que esto termine; tengo fe que sea pronto, porque no me imagino un concierto a distancia, desde la casa.

La desesperación de muchos ha generado muchas ideas. Yo sigo apostando por volver a lo que teníamos antes, con todas las consecuencias que haya en el camino, pero no me imagino un concierto con tapa bocas y con personas separadas dos metros”.

Añadió que no es momento y que los lives no generan ni el 5% de la emoción que hace el público en vivo. “Es prácticamente imposible compensar en video la energía que genera el público, así que no nos queda más que esperar, sin prisas, sin anticipar para no tener más problemas”.

(Agradecemos las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, de Sony Music México, para la realización del trabajo periodístico).