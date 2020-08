No habrá reparto de candidaturas en Morena: Salazar Vicentillo

Jorge Barrientos

No habrá un reparto de candidaturas por parte de varios actores políticos ni padrinazgos para el 2021, aseguró el consejero nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Salazar Vicentillo, actualmente existen procesos diferentes, transparentes y democráticos al interior de este instituto político.

En este sentido, mencionó que lo que se pretende es darle juego a la base de militantes, así como encuestas encabezadas por verdaderos liderazgos y que los resultados de dicha encuesta no sean quién es el más conocido, sino quién es el perfil más honesto.

Dijo que, con el trabajo en conjunto del CEN con Alfonso Ramírez Cuéllar, en Puebla con Carlos Evangelista y Edgar Garmendia, se logrará el objetivo, pues se pretende llevar a las urnas a buenos perfiles para cumplir a los ciudadanos.

Asimismo, hizo un llamado a la militancia a estar pendientes de la convocatoria que lanzará el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, luego que se suspendieron las asambleas distritales de este domingo 2 de agosto debido a que el semáforo epidemiológico continúa en rojo.

Dijo que el próximo 4 de agosto, que sesionen nuevamente los consejeros, el Comité Nacional de Elecciones anunciará la metodología de la encuesta para elegir al presidente y secretario general del partido.

Añadió que en este momento no existen pre candidatos de ningún tipo y que todos aquellos que están levantando la mano se están apresurando a los tiempos que marca su partido.

En otro tema la consejera nacional María Isabel Lugo, enfatizó que las mujeres y los hombres de Morena, quienes han militado por años en el partido, son personas serias y honorables que no roban, no mienten y no traicionan.