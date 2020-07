Uso obligatorio de cubrebocas no ayudará para no contagiarse del covid-19: Regidora Ana Laura

María Arévalo

La regidora de morena, Ana Laura Martínez Escobar, aseguró que de nada servirá que se establezca que sea de forma obligatoria el uso de cubrebocas, pues la gente que los usa, los deja caer de “mugre”, por lo que no es una garantía para no contagiarse del covid-19.

En este sentido, destacó que el obligar a la gente a que use la mascarilla quirúrgica, no funcionará, debido a que no es garantía que con este protector las personas ya no se van a contagiar del virus.

“En el sur de la Ciudad, los están utilizando, pero la gente no se los cambia con frecuencia se lo deja todo el día y se les cae de mugre, entonces no es una garantía que esto funcionará”, expresó la regidora.