Entrevista a Ghetto Kids, quienes promueven su nuevo sencillo “Muévelo, sacúdelo” en colaboración con Mad Fuentes y Selene

Por Mino D’Blanc

“Muévelo, sacúdelo” es el nuevo sencillo de “Ghetto Kids”, integrado por Luis, Poni y Chikles, quienes son conocidos con el mote de “los duros del género urbano en México”.

Con esta canción en la que cuentan con la colaboración de Mad Fuentes & Selene, buscan que sea la idónea para salvar el verano que se ha visto limitado por la prolongadísima cuarentena por la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial.

En un comunicado de prensa de Sony Music, discográfica a la que pertenece “Ghetto Kids”, Selene comentó: “Poder grabar con “Guetto Kids” fue increíble. Todo estuvo cargado de un ambiente muy amigable y divertido. Conectar con cada uno de ellos, fue perfecto para que todo saliera bien”.

“Guetto Kids” ofreció entrevistas vía Zoom con representantes de medios de comunicación, a lo que el que esto escribe, agradece las finezas del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, promotor de Sony Music México, para la realización del trabajo periodístico.

-¿Cómo llegaron los sonidos de “Muévelo, sacúdelo”?

Fue una labor en el estudio, que la verdad fue muy agradable trabajar en conjunto, como los tres de la mano, mencionó a Alejandro, a Pony y a mí en donde estuvimos unas dos semanas en el estudio viendo y analizando qué sonido era el que mejor podía encajar para lo que queríamos transmitir. Ya teníamos muy claro lo que queríamos promover era este sonido de verano, entonces los sonidos que íbamos analizando y que iban quedando seleccionados eran con este fin en común de poder transmitir todo el sonido playero. Al ponerle atención, se podrán dar cuenta que hay sonidos hasta de gaviotillas y demás cosas que ya acostumbramos a usar en back. Así lo estamos haciendo con otras canciones futuras que pronto saldrán.

-La clave que consideran que es el éxito de esta canción:

Yo creo que ya venía preparada desde el estudio que es con Mad Fuentes y con Selene, que si bien Mad Fuentes ya había sido parte fundamental de “Tra Tra Tra” que es otro éxito que tenemos y Selene Fuentes que es una gran apuesta de este nuevo género urbano. ¿Qué cuál podría ser el éxito? Una entrada que es el repleto y dos, el indicador o el momento en que todos nos encontramos que es la cuarentena, que nadie puede salir, entonces nuestra misión era imaginariamente o en mood llevar a la gente a la playa.

-Sobre la interacción con Mad Fuentes y Selene y el cambio que tuvo la canción original a la hora de incorporar a los dos artistas:

Mad Fuentes ha sido parte importante con Ghetto Kids en unión. Ya tenemos un track que se llama “Tra Tra Tra” junto con Guaynaa que ha estado alrededor de los cien millones en plataformas digitales. Yo creo que el junte vino no como un esquema de negocio o algo así, más bien surgió una amistad y ahí fue cuando empezamos a realizar cosas, entonces la manera de creación fue bastante orgánica en el estudio; nosotros preparamos el track, se los mandamos enseguida, se sintieron cómodos con el beat, el bike que te muestra la canción. Sí hubo un pequeño ajuste en la pista, pero fue nada más así que vamos a recortar un coro que había doble y vamos a hacerlo uno nada más, pero la verdad no hubo otro cambio. Se ha venido consolidando desde hace 3 o 4 años. Si creo que tenemos muy marcada una esencia, un sonido en específico como tal Ghetto Kids que son sonidos como muy alegres y energéticos que se pueden utilizar tanto en un perreo podría decirse un poco más sucio o esta parte pop comercial, reggaetón urbano.

-¿Llegaron a usar instrumentos reales o todos son midis e instrumentos virtuales?

En el show sí somos dos DJ’s y un baterista en vivo, pero detrás en producción ya todo es sampleado, ya tenemos nuestros sonidos, ya tenemos nuestro bombo, ya tenemos nuestras tarolas, ya tenemos nuestras guitarras. Obviamente vamos experimentando nuevos sonidos, pero sí, todo es digital. Hasta el momento no ha habido la necesidad de crear algo como orgánico, sobretodo porque venimos de la escuela y del desarrollo de la música electrónica y hemos venido generando ese sonido propio en librerías y demás cerca de cuatro años, y es por eso, pero tampoco no le tenemos miedo a experimentar en un futuro y grabar un guitarrista o que el mismo Pony grabe baterías originales y demás.

-Sobre el momento en la carrera artística de Ghetto Kids en que llegó “Muévelo, sacúdelo”:

Yo creo la intención es solidificar y remarcar que no solamente tenemos “Tra Tra Tra”, no porque la gente no crea, sino porque es necesario hacer ese énfasis. Afortunadamente previo a “Tra Tra Tra” ya teníamos “Coqueta” que fue nominada a un “Latin Grammy” en 2017, “Tu mirada”, “Muy bien”, “Internacional” y con “Muévelo, sacúdelo” tenemos eso, justo reafirmar que Guetto Kids logra consagrar hits en números y en conectividad de la gente. Creo que lo hemos venido haciendo a paso firme; “Tra Tra Tra”, después “Comerte toda”, después “Culo” y ahora en esta ocasión con “Muévelo, sacúdelo”.

-Momento en que llegan las letras de las canciones:

Hay dos vertientes en Ghetto Kids que son el perreo sucio y esta región como un poquito más electrónica o más pop. El claro ejemplo podría ser “Comerte toda”, “Coqueta”, “Muévelo, sacúdelo” que entra en el rango electrónico pop y como más mastring y en el perreo sucio podríamos mencionar que existe “Tra Tra Tra” y “Culo”. El tema de las letras es saber previamente hacia dónde queremos dirigirnos; por ejemplo, con “Tra Tra Tra” lo que se buscaba era tener un ritmo coreable y que se pudiera involucrar perfectamente en la disco o en las fiestas y hacer un coro memorable. Y con “Muévelo, sacúdelo” la intención es justamente de llevarlos a la playa, tener un verano alegre; eso se lo comentamos a los colaboradores y ya una vez que nos juntamos y estábamos dentro del estudio, justo todos estuvimos en esa misión de encontrar las palabras correctas para transmitir lo que queremos, entonces no es otra cosa más que tener claro hacia dónde queremos ir y ya teniendo claro el objetivo, desarrollarlo.

-Teniendo un sonido musical muy marcado, ¿probarían en otro sonido?

Yo creo que eso es lo importante de una agrupación, de un artista, el tener como un sonido rígido que no puedan confundir con nadie más. Yo creo que afortunadamente tú escuchas a Ghetto Kids y no lo confundes con Maluma, o no lo confundes con J. Balvin, sino que lo tenemos muy claro. Estamos tratando de defender una iniciativa que es el perreo mexa. Transformando la pregunta, no tenemos riesgos a evolucionarlo o compartir con otro género. Yo creo que ahorita está no de moda, sino se está tomando la oportunidad de traer el regional mexicano al trapo al hip-hop y creo que sería bueno también de repente intentarlo en el reggaetón.

-Lo que ha cambiado de la música de Ghetto Kids desde que comenzaron al día de ahora y lo que no cambiaría de su música:

En cuanto a sonido una canción con escritura, un sentido, una dirección, como realmente un concepto. Hemos aprendido a lo largo de estos 6 años que llevamos como grupo, que necesita un concepto y necesita tener una idea bien plasmada, porque si no se puede quedar en un chile, mole y pozole y eso fue cómo iniciamos. Ghetto Kids surgió como un grupo que éramos 2 DJ’s y un baterista, no éramos productores, no producíamos música. La misma gente nos empezó a pedir la música para podernos escuchar en su día a día, en sus 24 horas, si iban en el metro, en el coche, en donde fuera, quería escuchar esa energía de Ghetto Kids, la que proyectábamos en shows, en fiestas y demás, entonces tuvimos que empezar a aprender a realizar las canciones, a saber plasmar esas canciones. Sí nos metimos un año completo a poder generar un sonido; lo que comentábamos anteriormente de que ya tenemos nuestros hits, nuestras percusiones, nuestros sintes, nuestras formas de hacer canciones ya las tenemos idealizadas, pero sí jugamos de repente a crear nuevos sonidos y a salirnos de nuestra zona de confort, generando nuevos sonidos y que se vuelvan atractivos. Yo creo que hay una firma muy padre a lo largo de estos 6 años de Ghetto Kids que nunca ha desaparecido y sin embargo ha evolucionado que es el bug bug, que podría visualizarse como dos burbujits explotando, que ya prácticamente se ha convertido como un grito de guerra en nuestros shows en vivo.

-Palabras con las que definen “Muévelo, sacúdelo”:

La definimos como el verano perfecto, micheladas y frescura.

-Sobre si realizará un concierto online o un stream:

Vamos a estar muy de cerca en los streams de Instagram TV, yo creo que cada miércoles estaremos dando sorpresas a partir del siguiente (22 de julio) y sí ya estamos en pláticas de tener conciertos online, inclusive a lo mejor pronto se anuncia una propuesta nueva por ahí.