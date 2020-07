Ari Borovoy enfrenta trece demandas, ¡y podría ir a la cárcel!

TVYNOVELAS

Junto con su hermano Jack, Ari Borovoy enfrenta trece demandas en su contra, interpuestas por empleados, proveedores y talento de su empresa BoBo Producciones

Ari Borovoy enfrenta trece demandas en su contra, y podría ir a la cárcel junto con su hermano Jack, ambos propietarios de la agencia BoBo Producciones. Entre los demandantes se encuentran empleados, ex empleados, proveedores e incluso, talento artístico representado por la empresa.

El abogado que representa a varios extrabajadores de BoBo, así como a algunos de los proveedores que fueron despedidos injustificadamente y sin recibir ninguna compensación explicó a Maxine Woodside en su programa Todo para la mujer, que las demandas laborales incluyen también a talento que representaban.

“Incluso talento; no te puedo decir nombres porque todavía no los represento, pero no solamente talento, sino proveedores de servicios y empleados”, señaló el representante legal de los demandantes.

“Cuando menos ya se nos han acercado 10 personas, entre proveedores, trabajadores, y cuando se acercó la señora de limpieza nos contó toda su historia y la verdad no tuvimos más que representarla”, indicó el abogado.

Explicó que en el caso de la señora que hacía el aseo, fue dada de baja sin previo aviso y se quedó sin servicio de seguridad social en momentos complicados en medio de la pandemia, aún cuando las autoridades habían solicitado no retirar esta cobertura a sus trabajadores.

El licenciado comentó que la forma de operar de Bobo Producciones es que despide a sus empleados sin previo aviso y sin ninguna compensación económica; en otros casos, les piden que continúen laborando para ellos con la promesa de que pronto serán recontratados.

El representante de los afectados, no descarta que estas acciones sean tomadas como un delito y las autoridades decidan llevar a la cárcel a los hermanos Borovoy.

“Esto es el método Borovoy, lo siguen apuntalando para eludir sus obligaciones. Con la información que ya contamos y con todo lo que nos hemos venido enterando en estas tres últimas semanas estamos convencidos que sí pueden incurrir en un tema que los puede privar de su libertad”, aseveró