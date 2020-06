Comerciantes del Centro Histórico afirman estar listos para reabrir el 6 de julio

900 comercios del CH, quebrados, alertó Juan José Ayala

Hipólito Contreras

Comerciantes del Centro Histórico hicieron un llamado a los gobiernos estatal y municipal para que den luz verde a la apertura de negocios, afirmaron que están listo para abrir a partir del 6 de julio, después de más de cien días de cierre por la pandemia, advierten que ya no están en condiciones para pagar salarios, renta, luz, etc, informaron que de los 9 mil establecimientos 900 están en quiebra total.

En conferencia de prensa en conocido hotel del zócalo, José Luis Ayala, presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, afirmó que están listos para abrir los negocios, “tenemos los protocolos del gobierno federal, del IMSS, no lo tenemos con el ayuntamiento, ¿cuándo vamos a abrir? Esa es la gran pregunta, llevamos 103 días cerrados, vemos en 18 estados del país están habiendo, el gobierno dice que mientras el semáforo siga en rojo no podrá abrir nadie del centro histórico, porque en la periferia de la ciudad se camina sin ningún problema.

Para nosotros, dijo, hay dos fechas muy importantes, este uno de julio, el miércoles pudiera haber algún comunicado del gobierno federal, si no es así el fin de semana seguramente se hablará del tema de la semaforización, esperamos que Puebla ya pase a semáforo naranja para que el lunes 6 de julio podamos abrir paulatina y ordenadamente en el Centro Histórico de Puebla, tenemos muchas propuestas que no han sido escuchadas para esta reapertura, por eso la urgencia de las mesas de trabajo con el gobierno.

Indicó que en el Centro Histórico hay aproximadamente 9 mil establecimientos dedicados a la venta de alimento, de los que el 10 por ciento ya están en quiebra.

Tenemos, dijo, una certificación del IMSS, cumplimos con lo que nos pide Protección Civil, entre otras medidas haya que poner papel sanitizante en las entradas, hay que tomar la temperatura, hay que tener gel, lavar con cloro, sanitizar las mesas en los restaurantes, en todos nosotros está cuidarnos unos a otros, este bicho no se va a ir, tenemos que aprender a convivir con él, si seguimos así dentro de cien días vamos a estar aquí, pero ya sin empleados, sin luz, si gas, sin dinero, estamos preparados y cumplimos con todos los protocolos que marca la ley.

No queremos más clausuras, señaló, una multa no salva a nadie, ni a un negocio, ni a una persona, nosotros hacemos un llamado a la sociedad, a que dejemos a los adultos mayores y a los niños en casa, que sólo salgan dos personas por familia, el Centro Histórico es hermoso, pero no es el momento de disfrutarlo, es sólo el momento de hacer un consumo ordenado y regresar a casa, si lo hacemos así en pocas semanas esto estará superado de la mejor forma, tenemos que sumarnos la fuerza laboral, los empresarios, los comerciantes, la autoridad y la sociedad, debemos tener una reapertura paulatina, escalonada.