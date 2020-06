“Mi hija es mi motor”, expresa colaborador del SEDIF en el “Día del Padre”

Arlette Hernández

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- “Mi hija es la satisfacción más grande que

tengo. Ella es mi motor y la que me impulsa cada día”, expresó Samuel

López Morales, quien desde hace nueve años trabaja en la Dirección de

Delegaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

Estado de Puebla (SEDIF).

Para Samy -como le llaman sus amigos y compañeros de trabajo-, el ser

padre es la bendición más grande que Dios le dio. Por ello, dijo estar

agradecido con la vida.

En el marco del “Día del Padre” que se celebra este domingo, el

colaborador del SEDIF comentó que a su hija, -de nombre Michelle López,

quien es paramédico de la Cruz Roja y actualmente estudia la carrera de

enfermería-, siempre le ha inculcado valores, enseñanzas y experiencias

que ha vivido en el organismo, pues él se encarga de abastecer de

material escolar a niñas y niños de las comunidades indígenas del

interior del estado, a fin de que continúen con sus estudios.

“El consejo que le he dado a mi hija es que no todo es dinero y que

siempre hay que ser agradecidos con la vida por todo lo que nos da”,

comentó el padre soltero, quien a sus 51 años de edad sigue practicando

el fútbol, su equipo favorito es el Puebla F.C., es terapeuta y, en sus

ratos libres, baila salsa y le gusta escuchar otros ritmos como música

regional mexicana y banda.

Siempre sonriente y amable con las personas que lo rodean, Samy dijo

sentirse un hombre privilegiado, pues con él también viven sus padres:

Miguel López de 84 años y Filomena Morales de 81 años.

“El consejo que me dio mi padre y que me marcó en mi vida es que sea lo

que sea, cansado o enfermo, siempre al llegar al trabajo hay que darlo

todo, hay que ser perseverantes y no mostrar apatía”, relató.

Así como a Samy, el SEDIF hace un reconocimiento a todos los hombres que

son padres responsables, trabajadores y que inculcan valores

fundamentales a sus hijos, con el único fin de que en Puebla se logre

una mejor sociedad y un mejor estado.