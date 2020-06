Protestan en Matamoros por los altos cobros de la CFE

Hipólito Contreras

Después de 100 días de cuarentena por el Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) elevó los pagos por consumo de energía eléctrica, en algunos hasta en un 100 por ciento, a pesar de que la pandemia aumentó gravemente las carencias de los ciudadanos de las colonias populares, denunciaron ciudadanos de Izúcar de Matamoros.

Indicaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificó el día 19 de diciembre de 2019 a la CFE los cargos para el año 2020 de las tarifas finales de bajo consumo para uso doméstico, autorizando un aumento del 3 por ciento anual, sin embargo, en muchos hogares, el costo de la energía de duplicó.

Afirmaron que en este municipio del sur las familias enfrentan a muchas dificultades para salir adelante pues no tienen recursos para la alimentación, pago de la renta, del agua potable y de la luz. “En lugar de que se le ayude al pueblo para sobrevivir y poder salir adelante, se le carga la mano a quienes menos tienen, opinó Nancy Pastor, dirigente social.

La señora Alma Ávila, habitante de la colonia Lomas de Guadalupe, pagaba regularmente la cantidad de 350 pesos, pero en el recibo correspondiente a los meses de marzo y abril, debió pagar más del doble 783 pesos, acudió a las oficinas de la CFE para tratar su asunto y solo se limitaron a decirle que “es lo que había consumido durante el periodo”, sin mayor averiguación.

“Por más que les comenté que no tengo dinero para pagar esa cantidad, no quisieron apoyarme, tuve que pedir un préstamo para cubrir el recibo y no me suspendan el servicio”, expresó.

No sólo es mi caso, dijo, existen cientos de familias en Izúcar que se quejan de abuso por parte de la CFE.

El esposo de doña Alma es jornalero agrícola y su patrón le bajó el sueldo por las dificultades de la pandemia, está a medio sueldo y ella sin poder vender las manualidades que elabora por no poder salir de casa, no tienen cómo cubrir sus gastos.

“Nos dice el gobierno que ya podemos salir de casa, pero, aquí en el municipio cada día hay más infectados por el Covid-19, casi, podemos decir que el gobierno quiere que nos muramos, bien de hambre en las casas o bien de un piquete de alacrán al dejarnos sin luz o bien por el coronavirus.”, expuso. “Verdaderamente es un crimen que aumenten de precio las cosas mientras los pobres no tenemos cómo ganarnos la vida y es un crimen también que no nos apoyen siquiera con una despensa para sobrevivir”, agregó.