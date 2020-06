Producimos caro y vendemos barato en el campo, afirma productor de la zona de hortalizas en Quecholac

Hipólito Contreras

Para producir una hectárea de hortalizas se necesitan más de 6 mil pesos en preparación de la tierra, pagamos muy caro todo, pero a la hora de vender ya no es lo mismo porque nos compran barato, trabajamos con nuestros propios recursos porque no haya apoyo del gobierno, afirmó Maurilio Rosas Morales, integrante de la organización Eco Tuzuapan en la región de Palmar de Bravo.

Indicó que por la pandemia hoy venden en un 50 por ciento menos ya que se toman todas las medidas sanitarias que señalan las autoridades, hay control todos los días desinfectan y hacen limpieza.

Informó que por los bajos precios buena parte del producto se queda en el campo, pero también hay cosas que no se quedan, por ejemplo, hoy hay una alta demanda de brócoli por lo que el precio mejoró con los que se beneficia a los productores.

Indicó que en promedio cada productor tienes dos hectáreas y sólo una minoría llega a las 10 hectáreas, peor hay quienes tienen media hectárea.

Destacó que por parte del gobierno del estado no reciben apoyos y menos ahora con el problema de la pandemia, incluso el procampo no ha llegado, “en esta zona no hay nada, todos lo pagamos nosotros, no se ve interés en el gobierno en que la gente tenga un apoyo, el año pasado por esta fecha el procampo ya estaba pagado, sólo nos dan mil 600 pesos por hectárea, pero por un barbecho pagamos mil 400 pesos, pero hay que meterle dos rastreadas de mil 200 pesos, luego viene la siembra, trabajos en total unos 4 mil pesos, a esto se suman dos mil pesos en fertilizantes.

Además, señaló, pagamos cara la energía eléctrica, los recibos llegan por hasta 30 mil pesos, los que dividimos entre todos los socios, en promedio cada productor paga 400 pesos mensuales, si no pagamos nos quitan la luz, nos tiran las cuchillas y ya no tenemos con qué trabajar, la CFE no hace caso, quien no paga le cortan.

Ante la falta de apoyo gubernamental, dijo, nosotros nos damos ánimos para producir, producimos muchos y recibimos poco por los bajos precios de los productos del campo, “ojalá y el gobierno nos echara la mano con un cincuenta por ciento de descuento en los recibos de luz, aquí en la región ya no hay empleo, queremos que el gobierno voltee a ver el campo”, expresó.