AMLO dice que por “Sana Distancia” no atendió a colectivos de desaparecidas en Xalapa, Veracruz 

María Huerta

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador encabezó la “mañanera” en el estado de Tlaxcala, justificó que no atendió a los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Xalapa, Veracruz, por la “Sana Distancia”.

“Ayer hubo este incidente porque no puede por la sana distancia exponerme ni exponerlos a ellos, lamento mucho que esto haya pasado; es muy incómoda esta situación; por la san distancia no podemos acércanos mucho; no es recomendable, esto lo hemos dicho varias veces”, señaló.

Por otra parte, anunció que la siguiente semana será dado a conocer los detalles de una fraude al SAT por 48 mil millones de dólares. Incluso dijo que entre los involucrados hay personajes famosos a los que ya se les ha notificado la situación por lo que deberán ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.

“La semana próxima voy a dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado, un paquete nada más; involucrados del gobierno pasado y del otro, u políticos. Vamos a presentar denuncias penales contra esos personajes encargados de promover este sistema”, resaltó.

Finalmente, dijo que no opinará sobre el conflicto de Morena. “No me corresponde a mí hablar de los partidos en cuanto al manejo interno de sus finanzas. Pero si hay pruebas de irregularidades, de casos probables de corrupción, que se presenten denuncias y que la autoridad competente lo resuelva, que no haya corrupción en México, que no se permita la corrupción”.