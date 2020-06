El esperado “MTV Unplugged” de Liam Gallagher ya está disponible

Por Mino D’Blanc

“MTV Unplugged” es el esperado álbum de Liam Gallagher, mismo que ya está disponible.

Fue grabado en el Hull’s City Hall el verano pasado. Con este acústico, Liam se une a la lista de los artistas más importantes que han grabado la prestigiosa sesión de MTV Unplugged, en la que figuran nombres como Paul McCartney, Page and Plant, Nirvana, por solo mencionar a algunos.

Liam comentó: “Tuve el honor de actuar en el legendario ‘MTV Unplugged’. Fue una experiencia encantadora para el público de Hull. Sonaba fantástica. Espero que disfruten el disco LG x”.

La atmósfera electrizante del set es palpable desde el principio con una reacción fenomenal del público cuando Liam sube al escenario con “Wall of Glass”. Material de la carrera en solitario de Liam, con sus canciones favoritas “Once” y la alegre “Now That I’ve Found You” que resuena en este acústico formato con su brillante voz acompañado de un trío de cantantes de acompañamiento y arreglos de orquesta realizados por La Urban Soul Orchestra. Sin la fuerza de una grabación de estudio, “Gone” se destaca por revelar una dinámica y evocadora atmósfera.

Bonehead participa en las interpretaciones de las canciones de Oasis como “Some Might Say”, “Stand By Me”, “Cast No Shadow” y la primera interpretación en vivo de “Definitely Maybe” con un bonus track de “Sad Song”. El show termina con una gran emoción por parte del público con una emotiva versión del clásico ‘Champagne Supernova’.