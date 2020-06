En Camocuautla predomina la pobreza, alertó campesino

Hipólito Contreras

“Yo vengo del trabajo, porque vengo de buscar qué comer, porque no tenemos ni dinero, expresó con un rostro cansado José Cano Diego, campesino de Camocuautla, después de regresar de una larga jornada de trabajo.

Sobre el camino que va a su parcela, don José se toma unos minutos de descanso mientras narra que es imposible quedarse en casa, después de dos meses de cuarentena por la pandemia del Coronavirus, porque el poco maíz que le quedaba se terminó y ahora ya no tiene qué comer, situación que los obliga a salir a trabajar.

A este escenario se suma que, en el arriesgarse a salir a trabajar para buscar el sustento diario, se corre el riesgo de contagiarse, pues no hay seguridad, aún.

“Tenemos riesgo para salir, el virus todavía existe, pero nosotros necesitamos trabajo para poder mantener a nuestra familia, no tenemos qué comer, no tenemos maíz”, expresó.

Afirmó que la situación económica por la que están pasado, la está sorteando sólo, sin el apoyo de ningún nivel de gobierno, pues ni antes de la contingencia ni ahora ha recibido apoyo alguno; de ahí que sumó al llamado nacional para que el gobierno apoye a las familias humildes que están sufriendo por la crisis actual.

“A nosotros no nos llega ayuda, yo no estoy recibiendo mi tercera edad. Cuántas veces me han anotado desde que estaban en campaña, no ha llegado; ya como cuatro, cinco veces, yo estoy aguantando la pobreza, de que no tenemos ni qué comer, necesitamos apoyo maíz, frijol, para poder sobrevivir. necesitamos que el gobierno nos ayude”, expresó.