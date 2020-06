Falso que 8 de cada 10 maestros hayan cumplido con sus planes de estudio con el método a distancia, admitió Miguel Guerra Castillo, del Consejo Democrático Magisterial

Hipólito Contreras

Después de que se dio por terminado el ciclo escolar los maestros estamos en periodo de evaluación, estamos cerrando el ciclo escolar, hay una recomendación de que sea benevolente, no aplicar criterios rigoristas, porque en estas semanas de aprendizaje en casa no se podía mantener la comunicación como en la escuela, no es lo mismo, muchos niños no tienen internet, ni televisión, ni computadoras, incluso muchos maestros no tienen equipo suficientes, no ha sido fácil mantener la comunicación, afirmó el maestro Miguel Guerra Castillo.

Se ha perdido mucho, dijo, se han quedado muchas cosas pendientes, no estoy de acuerdo con el Secretario de Educación en el sentido de que 8 de cada 10 maestros cumplieron sus trabajos, porque muchos no tienen la herramienta, no había la preparación para tener la conectividad, los correos, las plataformas, tratamos de subsanar todas esas deficiencias, de aquí en adelante va a ser más necesario manejar las nuevas tecnologías.

Mi escuela, por ejemplo, dijo, no tiene internet, solo trabajo con mi celular para presentar algunas imágenes, vídeos, pero en condiciones un poco difíciles.

Expuso que la educación a distancia todavía no funciona bien, es una asignatura pendiente, se requiere invertir más en tecnología, conectividad, capacitación para niños, padres de familia, esto es delicado para la seguridad personal de los alumnos, la comunicación debe tenerse mucho cuidado.

Destacó que el regreso a clases en septiembre está sujeto a las condiciones, hay un calendario, capacitación, consejo técnico, ojalá que el semáforo de salud nos permita regresar, se va a trabajar con medio grupo dos días a la semana, el viernes con los más atrasados, esto para reducir los contactos cercanos entre los niños, se tomarán todas las medidas, el lavado de manos, el saludo de etiqueta.

Destacó que el problema es que en muchas escuelas rurales no tienen agua, hay limitaciones de infraestructura, mi escuela por ejemplo tiene problema con el drenaje, las condicione son deprimentes, se paga el servicio eléctrico como si fuéramos una empresa privada.