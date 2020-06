Carlos Salcido dio a conocer el formato de la Liga Balompié Mexicano

FUTBOL TOTAL

El Presidente la de la Liga Balompié Mexicano, Carlos Salcido, platicó con Futbol Total sobre su trabajo al frente de la llamada “liga alternativa”, en donde reveló que el formato del torneo será de un año, habrá partidos de ida y vuelta, y tendrá como agregado especial una mini liguilla.

“Jugar a un año, el ida y vuelta, lógico; el campeón es que el hace más puntos, hay una mini liguilla que se juega del segundo al quinto —lugar— en este caso, se jugarán semifinales, finales. El que queda campeón de esa mini liguilla, juega con el campeón que hizo más puntos en el torneo para definir a un supercampeón”, destacó el ex del PSV.

Bajo el mismo tenor, Salcido aclaró que en su primer año, la LBM no tendrá ascensos ni descensos al no contar con categorías inferiores. Se espera que sea hasta el mes de febrero cuando la nueva liga tenga conformada la segunda y tercera división.

“En este primer año, no hay ascenso ni descenso porque iniciamos con segundas y terceras divisiones por ahí de febrero, más o menos. Ya el segundo año que sería 2021-2022, ahí ya hay descenso y descenderían automáticamente el lugar 20 y el 19, y en un tercero va una promoción, en este caso el lugar 18 de la tabla”, agregó.

¿Cómo se logrará ascender la primera división de la LBM?

“Lógico; el campeón que más puntos, lógico; el campeón de la mini liguilla y «¿Quién va a la promoción del tercer lugar?» el subcampeón de la mini liguilla, es el mismo formato tanto en primera como en segunda y en tercera división, adicional que es una liga libre de edad en todas sus categorías”, señaló.

Por su parte, el ex de Chivas, aseguró que la LBM será transmitida por televisión a nivel nacional e internacional. “Nosotros ya tenemos muchas cosas aterrizadas, los partidos van a ser televisados aquí en México, en Estados Unidos y Centroamérica, ya está todo eso. La gente puede ver a su equipo en casa, tranquilos y apoyar a su nuevo equipo”, comentó.

Carlos Salcido y la LBM, esperan que el tema de la pandemia en México pase pronto para poder comenzar a materializar sus planes, si algo tienen en claro, es que la LBM no dará inicio hasta que las condiciones sanitarias permitan la presencia del público. “Lo que sí tenemos como un hecho, es que nosotros no vamos a iniciar la Liga si no es con gente, yo creo que eso es importante, porque —la gente— es el ADN del futbol”.

Enfatizó que el futbol no es lo mismo sin afición y que al ser una liga nueva, no están condicionados en cuestión de tiempo. “El calor, la adrenalina, lo hace la gente, es lo que envuelve este espectáculo. Por el tema de la pandemia se han recorrido algunas fechas que teníamos programadas, si lo recorremos una semana, 15 días, un mes, no pasa nada, porque la liga es nueva y no nos perjudica en nada”.