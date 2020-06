Mala redacción y falta de consensos, los problemas con la ley de Educación, señaló José Alarcón Hernández

Hipólito Contreras

La nueva ley educativa en el estado es buena, era importante actualizarla, tener al día una norma para un sistema tan importante que abarca miles de personas, de niños y jóvenes, pero debo precisar que una ley debe estar perfectamente redactada para que no se interprete en un momento dado de una y otra manera, afirmó José Alarcón Hernández, ex subsecretario de educación.

Debieron aclarar, agregó, que no se insinuara que los edificios escolares privados también serían del estado, eso debió aclararse, no se quitaba nada, así no se enfrentaba políticamente dos grupos importantes, como son las universidades y el régimen, siempre es importante tener presentes las diversas opiniones y evitar el conflicto, por ejemplo se hicieron bien las cosas en el gobierno de don Alfredo Toxqui Fernández de Lara, o Melquíades Morales cuando quería hacer por Acatzingo una obra, la gente no quiso, entonces no lo hizo, así es cuando se tiene visión amplia, además porque el servidor público no es dueño más que de la oportunidad de servir, no es dueño del dinero que maneja, ni del fututo y presente de los ciudadanos, tiene que ser estrictamente cuidadoso para no originar conflicto, hay que ser obediente en relación con lo que el pueblo quiere, no es todo pero es un parte importante.

Precisó que el lio se originó por errores en la redacción de los artículos, no había necesidad de enfrentarse, lo que había que hacer es sumar, no restar, es lo que hay que hacer.

Por otra parte comentó que fue una medida buena medida del gobierno estatal terminar con el ciclo escolar el uno de junio, los estudiantes van a regresar hasta el 10 de agosto, “nos deja margen la pandemia, no es cierto que esté aplanada, que ya la domamos como dice aquel, estamos en la parte más difícil, ahí están los muertos, los entubados, para los niños es un riesgo, en los salones no se pueden poner cada dos metros, son salones pequeño de hasta 50 alumnos, además no en todos hay agua, el 30 por ciento de escuelas no tienen, por esos es bueno que regresen hasta el 10 de agosto, antes regresan los maestros”.

Los niños perdieron, señaló, pero vale más la vida, yo creo que las decisiones que se han tomado en educación han sido buenas, esperando que no haya rebrotes, entonces estaríamos perdidos.