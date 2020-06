En Huehuetlán el Grande, los productores de hortalizas en problemas

Hipólito Contreras

Los campesinos del municipio de Huehuetlán El Grande se dedican a la producción de hortalizas, como la pipicha, el pápalo, el frijol ejotero, la caña, el maíz y el maíz elotero, estos productos agrícolas van destinados a su venta a la central de abastos de Huixcolotla, el resto, lo venden en la plaza municipal, pero ante la contingencia sanitaria, la venta ha disminuido y el precio se ha desplomado, afirmó el productor Margarito Ríos.

“En esta cuarentena provocada por la pandemia de coronavirus, se ha profundizado la desatención al campo, uno de los sectores más olvidados por las autoridades federales y estatales”, indicó.

“Los campesinos de esta región de la Mixteca Poblana han manifestado ante las autoridades su exigencia de apoyos alimentarios y sanitarios, por la disminución de las ventas de los productos agrícolas y por el bajo precio de los mismos, los agricultores no tienen ingresos económicos para el sostén de sus familias”, expresó.

“Esta enfermedad del Covid-19, a nosotros nos ha pegado muy duro, nuestras cosechas ya no se venden igual que antes, los compradores pagan muy barato, y así ya no nos resulta, es más lo que se invierte, que lo que se gana, desde la preparación del terreno, adquisición de la semilla, fertilizante, herbicidas, insecticidas, yo sembré maíz elotero en esta temporada, pero el comprador ya no vino, debo esperar ahora hasta la cosecha del maíz, cuando bien pude haber sembrado la tierra con otro producto.

Expuso que en esta región del estado no se ven los programas federales y estatales de apoyo al campo, no hay asistencia técnica, no hay fertilizantes, semillas, y en esta contigencia sanitaria ni las despensas llegan.