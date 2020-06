Christo, el artista que inspiró a Homero Simpson pierde la vida a sus 84 años

SHOW NEWS

El conocido artista Christo perdió la vida a sus 84 años de edad en Nueva York, inclusive inspiró a Homero Simpson en uno de sus capítulos

Conocido por tener proyectos masivos y arte efímero Christo Vladimirov Javacheff perdió la vida este domingo a aus 84 años de edad, hasta el momento no se han dado más detalle del deceso en sus redes sociales y página oficial, el artista inspiró a Homero Simpson en uno de sus episodios de la serie.

Fue en Twitter donde se compartió la noticia y también en su página oficial, al igual que su esposa la también artista Jeanne-Claude sus proyectos eran sumamente ambiciosos.

Sus proyectos a menudo involucraban envolver grandes estructuras en tela destacando la estructura de los objetos que se envolvían.

“Me gusta ser absolutamente libre, ser totalmente irracional sin justificación para lo que me gusta hacer”, dijo. “No renunciaré a un centímetro de mi libertad por nada”.

Conoce algunos de sus proyectos:

“Christo vivió su vida al máximo, no solo soñando lo que parecía imposible, sino dándose cuenta”, dijo su oficina en un comunicado.

Fue en uno de los capítulos en el que Homero Simpson incursionó en el mundo de las esculturas abstractas, se dice que Christo fue quien inspiró a dicho capítulo.

Christo passed away today, on May 31, 2020, at his home in New York City. Christo and Jeanne-Claude have always made clear that their artworks in progress be continued after their deaths. L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) is still on track for Sept. 18–Oct. 3, 2021. pic.twitter.com/xHPURw60w2

— Christo and Jeanne-Claude (@ChristoandJC) May 31, 2020