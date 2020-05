El Hoy no Circula en Puebla no es solución sino problema, afirma dirigente obrero

Hipólito Contreras

El Hoy no Circula, anunciado por el gobierno del estado, creemos que no es la solución en esta pandemia, más bien vendrá a complicar las cosas porque se reducen más las actividades, se daña más al pequeños comercio que ya ha salido muy afectado, creo que es una medida sacada de la manga, apresurada, sin tomar en cuenta las consecuencia, afirmó Alberto España Morales, dirigente de trabajadores.

Ahora hay que ver cómo se va desarrollando el tema, agregó, pero creemos que como en la Ciudad de México el Hoy no Circula lejos de resolver complica todo porque implica menos movilidad.

Destacó que la medida va a ocasionar que haya más gente en el transporte público cuando lo que se ha dicho es que sólo vaya al cupo normal para evitar los riesgos, esto no lo ven las autoridades, “vemos cómo la gente va como sardina, con el Hoy no Circula va a ser peor, no están haciendo nada, el otro día hablaba con el particular del Secretario de Gobernación a quien le pedí que intervinieran en este problema, sólo me dijo que pasaría el dato pero nada hizo, los mismo sucede en el sistema Ruta y nadie dice nada, todos están ciegos, se ve que no están bien asesorados.

Comentó que en lo que va de este gobierno se puede califica de no muy bueno porque dicen unas cosas y hacen otras, este es un gobierno de ocurrencias, “la gente está arrepentida de haber votado por Morena, ellos pensaban otra cosa, sin embargo, los demás partidos son iguales, en el PRI puros amigos, compadres, ahí todos tienen derecho a ser candidatos menos a base, ni a quién irle”.

Afirmó que a pesar de todos es probable que Morena gane la elección del 21 pero necesita corregir muchas cosas, por ejemplo, hay malos resultados con la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, se ha dedicado a los viajes y a los negocios, hasta ahora no hemos visto una buena obra, no hay nada, las calles están en mal estado, hay mucha inseguridad, por ejemplo hace tres días en Tetela a dos delincuentes los quemaron con todo y carro.

La presidenta, comentó, no ha querido cambiar a sus secretaria de seguridad pese a los malos resultados, la protege mucho, Puebla es muy grande y compleja y ahora con el virus las cosas son peores.