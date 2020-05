PRI y PAN perderán la elección del 2021, afirma Jorge Méndez Spíndola

Hipólito Contreras

Si analizamos objetivamente la perspectiva par a la elección del 2021 el PRI está en la lona, creo que difícilmente va a poder levantar cabeza por la gran responsabilidad histórica de las condiciones en que dejaron al país , ellos no son opción no tienen alternativa y ni figuras, siempre fueron parte o cómplice de la gran corrupción que llevó al traste al país, en el caso del PAN está el caso de Genaro García Luna, preso por estar ligado con el narcotráfico, además los pleitos internos de ese partido en Puebla, en el caso del PRD, está muerto, afirmó Jorge Méndez Spíndola, integrante del Movimiento Nacional por la Esperanza,

Comentó que el proyecto de la Cuarta Transformación va a ganar la elección intermedia, por supuesto que Puebla no es un paraíso señaló, hay controversia, la política no es todo bonito, hay fuego amigo interno, pero creo que hay suficiente capacidad para poner por delante lo que es la perspectiva de la gran mayoría de la gente, la gente no es torpe como dice López Obrador, sabe bien lo que se ha hecho.

Destacó que el manejo que se le da a la pandemia tendrá que ver con los resultados políticos, si se compara a México con los demás países, incluyendo al más poderoso, Estados Unidos, en México se están haciendo mejor las cosas, las políticas preventivas han sido reconocidas a nivel internacional y por la Organización Mundial de la Salud donde se dice que México está abordando bien el problema, los porcentajes que se tienen hasta ahora no tienen comparación con otros países sobre todo de Europa.

Indicó que el Movimiento Nacional por la Esperanza como movimiento social se sumó a la movimiento de la cuarta transformación, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en el 2017, “nos preparamos para las elecciones intermedias del 2021, pero con la pandemia se vino a parar todo, aunque haya algunos problemas internos como en el PAN, el PRI, en Morena, donde nos dejaron que nos integramos, ahora están en proceso de reestructuración”.