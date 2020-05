No vemos pacto, acuerdo, ni un plan para el rescate económico, afirma la ex senadora Lucero Saldaña

Hipólito Contreras

Seguimos preocupados porque n o hay pacto ni acuerdo, no vemos un plan para el rescate económico después de la pandemia, ni todo el plan de prevención, estamos en la semana en la se espera mayor contagio no vemos un cambio fundamental , hemos insistido a través de la Cámara de Diputados y de Senadores que esto se haga, hoy nuevamente esto se niega la realidad, afirmó la ex senadora Lucero Saldaña Pérez.

En la conferencia mañanera, dijo, el presidente ha dicho que no hay a incremento en la violencia intrafamiliar cuando las cifras de las llamadas en los diferentes servicios están corroborando lo contrario,

Expuso que en estas dos semanas se debe tener más precaución para evitar que los contagios se incrementan, “creemos que todo ese mes esto va a continuar y vemos que será riesgoso que se abran las escuelas el uno de junio como los ha dicho el presidente, creo que se tendrá que revisar esta fecha, lo importante es proteger la vida, el ciclo escolar puede postergarse, prolongar la fecha para el regreso a clases, lo primero es salvar vidas”.

Sobre los megaproyectos como el Tren Maya, el aeropuerto internacional y la refinería Dos Bocas, afirmó que se entiende que son proyectos de este gobierno, pero creemos que por ahora la prioridad es la pandemia, deben revisarse fechas para esos proyectos como es el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, Dos Bocas se ve inviable, pero en general los tres no son prioritarios en este momento, es mejor que se trabaje en programas sociales y de apoyo a empleo temporal.