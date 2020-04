Relata como su alma encuentra paz cuando hace lo que le gusta: ARTE

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de Lenguaje, escritora, columnista, pintora, cantante, actriz

Alan Córdoba

“Mi alma recién se encuentra en paz cuando hago lo que me gusta, desarrollar arte, y cuando veo después de tiempo a un niño, joven o adulto el cual en alguna oportunidad pude aconsejar” Fiorella Gutiérrez. En el umbral de la ciudad de Lima, fue donde naciera Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta, una mujer que no solamente es terapeuta de lenguaje, sino que se ha desempeñado como escritora, columnista, pintora, cantante y actriz; autora de más que el poemario: “Los caminos de Florencia”, una promesa de vida.

La publicación que viera la luz en julio del 2018 y presentado en la 24º Feria Internacional de Libro de Lima, contará con una segunda edición, etapa que funciona con la nueva ventana donde Fiorella se adentra en el mundo de la música como vocalista de la banda de rock “12 universos”.

“Los caminos de Florencia” es descrito por la autora como un poemario para todas las edades, cruzando por temas tiernos como aquellos que van dedicados de los hijos a los padres; hasta aquellos argumentos relacionados a la soledad, el tiempo, la muerte, filosofía y la vida misma. En los versos escritos por Fiorella pueden detectarse combinaciones de controversias como el amor, la depresión, la desesperación en contrastes con la felicidad y un juego con términos geométricos y anatómicos; todos acompañados de un sentimiento o de una historia profunda.

Al respecto la autora y editora reveló: “El origen es por amor y por una promesa; mi abuela se llamaba Florencia, ella pasó por una etapa difícil con la diabetes y en los últimos años de vida yo dormía con ella, pues había estudiado enfermería; a veces debía despertarme en la madrugada para atenderla… Es realmente muy difícil y doloroso ver que un familiar está ya por partir y por ello le hice la promesa que el primer libro que escribiría llevaría su nombre”.

La familia es un gran pilar

Hija de padres artistas, y desde pequeña guiada en la actuación, canto y textos, su obra se ha vuelto una pasión que le llevó a renunciar a un trabajo formal: “El dejar de comprar ropa o joyas que me agradan, sobrellevar problemas personales con tal de no afectar mis creaciones, programar presentaciones sin recibir nada a cambio, solo el cariño de la gente, y no dudar en mi creación, aceptar los rechazos de buena forma, con tranquilidad, y creo que lo más difícil es alejarme de los miedos”. Fiorella ha podido solventar dicha carrera a través de su formación como terapeuta del lenguaje, así como vivir con la premisa: “El miedo es el peor atraso del hombre”; y le ha encaminado a tejer redes de lectoescritura que abordan los diversos géneros literarios como novela, cuento, poesía, ensayo y teatro.

Gutiérrez Lupinta, ha hecho de la poesía su vía de expresión, pero no deja de sorprender a hermanar su poemario con su incursión en el mundo abstracto de la pintura, la música, y hasta la dirección y actuación teatral en “La llegada Inesperada”, donde abordan temas como el abuso del poder, la prostitución, el alcoholismo, la violación, etc.

Fiorella Gutiérrez, una promesa en el mundo del arte latino: “hacer arte es mágico, es la creación máxima del ser humano”, declara la escritora dando a conocer su filosofía para poder emprender un camino en el plano artístico.