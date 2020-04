Ciudadana de Amozoc envía carta al presidente Andrés Manuel López Obrador

Hipólito Contreras

Como miles de poblanos lo han hecho en plena fase tres de la pandemia del COVID- 19, Prisciliana Ramírez Santos, habitante de la colonia el Tepeyac del municipio de Amozoc, escribió una carta para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que le dice directamente que no está de acuerdo con el plan que se aplica para contener la pandemia.

Con su puño y letra la carta dice: “Soy madre soltera, con cuatro hijos qué tengo que mantener y así como yo hay millones de familias en México”, escribió en su carta.

El ama de casa pide al presidente ponga en marcha un plan de alimentación nacional donde los beneficiados sean los que más lo necesitan. “Le exijo que por favor haga un plan de alimentación para las familias de menos recursos”.

Ramírez Santos recalcó que actualmente no tiene trabajo. “Debido a la pandemia ya no tengo trabajo y por lo tanto no tenemos qué darle de comer a nuestros hijos.

Le pido de la manera más atenta que tome en cuenta mis exigencias”.