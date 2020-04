Secretario del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Sergio Mirón, continúa con su entrenamiento

Por Israel Tepox

El funcionario argumentó que la gente está lejos de él

Varios deportistas no han dejado de visitar parques y áreas verdes del municipio de San Andrés Cholula para entrenar en plena contingencia sanitaria del Covid-19 (coronavirus), que desde el mes pasado está presente en el país, incluyendo al secretario del ayuntamiento, Sergio Mirón Terrón

Específicamente en un parque de la colonia Gobernadores, perteneciente a la Reserva Territorial Atlixcáyotl, también varios realizan ejercicio en un gimnasio al aire libre junto con otras personas más, quienes coincidieron en que decidieron abandonar sus viviendas para acudir a un espacio de estas características, ya que no representan un riesgo, pues prácticamente lucen vacíos.

“De hecho, no estaría aquí si no hubiera tan poca gente, porque no tengo a nadie cerca y las personas más próximas están a 20 metros de distancia y entonces considero que estoy protegido”, externó.

Los ciudadanos aprovechan los espacios con poca afluencia de personas para correr o ejercitarse, porque de lo contrario, si observa una mayor concentración de deportistas, descarta dicha intención.

Señalaron que la contingencia del coronavirus también mantiene las ciclopistas de este municipio con poca afluencia de corredores y ciclistas.

En tanto, otros deportistas de la zona externaron que continúan realizando sus rutinas, pero extreman las medidas de prevención, entre ellas, portan cubrebocas y se apoyan del gel antibacterial para disminuir los riesgos de un posible contagio de coronavirus.