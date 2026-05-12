OMS eleva a 11 los casos positivos por hantavirus; “el trabajo no ha terminado”

EL UNIVERSAL

Madrid. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, elevó a 11 el número de casos positivos asociados al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y aseguró que el “trabajo no ha terminado” con la repatriación de los ocupantes del crucero afectado por el virus, por lo que pidió a los países que sigan sus “directrices” porque podrían surgir “más casos” de contagio.

“Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior. Ahora mismo no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor”, dijo Tedros en una rueda conjunta en Madrid con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El director de la OMS dijo que, aunque “la situación puede cambiar” y se puedan detectar más casos en el futuro, el riesgo para la salud global ante este brote “sigue siendo bajo”.

La OMS además recomienda a los países y a los pacientes una cuarentena de 42 días desde el 10 de mayo, y no desde el 6 como se fijó inicialmente, aunque depende de cada país el hecho de que sea obligatoria y las formas en las que se realice.

“Los países a los que se han repatriado los pasajeros son responsables ahora de supervisar y controlar la salud de esos pasajeros”, dijo Tedros, quien aseguró que por su parte han localizado a todos los pasajeros que desembarcaron antes del crucero holandés, incluso “los que bajaron en los lugares más remotos”, y están siendo monitoreados.

“Algunos pacientes que tienen síntomas consistentes con el hantavirus y estamos siguiendo muy de cerca estos informes que nos dan los países”, dijo el etíope.

La operación de repatriación desde Tenerife de más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países culminó el lunes por la noche, tras lo cual el Hondius zarpó con una tripulación reducida hacia Países Bajos, su base.

De los evacuados, por ahora, tres personas han dado positivo por hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna. Son una francesa, un estadounidense y un español.

En Francia, la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, dijo que los ocho franceses que volaron hace 15 días con una neerlandesa que posteriormente falleció por el virus desde la isla de Santa Elena, donde embarcó la mujer, hasta Johannesburgo han sido ya hospitalizados para ponerlos en cuarentena estricta.

Otros 14 franceses que volaron el mismo día, 25 de abril, desde Johannesburgo hasta Amsterdam han sido identificados y han sido hospitalizados o bien están “en camino” de serlo, precisó.

De su lado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se felicitó por el “éxito” de la operación de desembarque de los pasajeros del crucero en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

El mundo “no necesita más egoísmo, ni más miedo, lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente”, dijo, al defender su decisión de acoger al Hondius.