Comités de agua potable de los municipios se convirtieron en verdaderas “mafias”: Biestro

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, reconoció que en muchos de los comités de agua potable de algunos municipios y juntas auxiliares se convirtieron en “mafias”, lo que los ha convertido en una “Pax Romana”, donde incluso bandas, pelean por el agua, por lo tanto los malos gobiernos se tienen que combatir.

Asimismo, el congresista, mencionó que la Ley no los reconoce como tal ya que son ilegales, ya que no son reconocidos por la Constitución al no ser reconocidos estos órganos y por lo tanto no permiten su operación.

“Siempre que escasea algún bien, el que sea, es motivo de mafias y es motivo de mafia y estos sean tomados como motines por determinados grupos, es todo un tema que no se puede solucionar con una firma o un plumazo, habría que dialogar para tener una buena operación”.

El también líder de la bancada de Morena, dijo que habría que entablar un dialogo abierto con quienes operan estos comités, quienes brindan el servicio a los ciudadanos, para que puedan ser regulados, dado a que trabajan dentro de una laguna legal.

Esto a raíz de la denuncia de ciudadanos de distintos puntos del estado quienes acusan a los líderes de comités de agua potable operan bajo el cacicazgo y el monopolio del servicio, obteniendo beneficios personales y utilizándolos con fines políticos.