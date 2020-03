Entrevista al actor Sergio Reynoso, quien da vida a Félix Cortés “El Bacalao” en la telenovela “Como tú no hay 2”.

Por Mino D’Blanc

Sergio Reynoso da vida a Félix Cortés “El Bacalao” en la telenovela “Como tú no hay 2”. Le apodan así por su mala suerte. La realidad es que siempre le va mal porque siempre quiere ganar dinero fácil y sus fechorías casi nunca le salen bien. Es un hombre despreciable que no tiene respeto por nadie. Es machista, agresivo, ladrón, chantajista y ya estuvo hasta preso. Es papá de Toño (Adrián Uribe), Ricardo y Renata. Al haber estado en la cárcel, empeoró en mañas. Cuando nacieron sus gemelos vendió a uno de ellos a un matrimonio acaudalado conformado por Claudio y Sofía.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa.

MD’B: Tienes una gran trayectoria, sobretodo en el cine y en la televisión. ¿Ha sido difícil para ti el que siendo hijo de un grande como lo fue don David Reynoso, el poderte ganar un nombre muy respetado sin que te comparen con tu padre y a la vez llevar muy en alto la sangre que llevas?

SR: Muy, muy difícil. La verdad es que en esta carrera como en muchas otras nadie te regala nada. Hay que ganárselo, ir paso a paso, escalón por escalón. Tuve la gran ventaja de comenzar en la ventana tan importante que teníamos en ese momento que es el cine y de ahí brincar a la televisión con el personaje de José María Morelos y Pavón en “La antorcha encendida”, que fue un gran parteaguas para mi carrera.

MD’B: ¿Qué opinas de las telenovelas y teleseries como se están haciendo actualmente, en formato de cine, siendo tú un actor que iniciaste en el séptimo arte?

SR: Fíjate que me da mucho gusto porque estamos retomando al público que se había perdido, esto no solo lo digo yo, sino lo dicen los directivos de las empresas en las que he trabajado últimamente. Este tipo de formato es un retake; eso le da un ritmo diferente a lo que es la telenovela tradicional. Yo tuve la suerte de trabajar con el “señor telenovela” don Ernesto Alonso y era un productor muy inteligente que yo pienso que se adelantó a su tiempo. Esto que te platico se manejó en “La Antorcha Encendida”, en “Barrera de Amor”, en “Amarte es mi pecado”; este tipo de formato ayudó a agilizar las tramas.

MD’B: Platícame de tu personaje de Félix Cortés “El Bacalao”.

SR: Es un personajazo. La verdad es de estos personajes que como actor esperas porque tiene mucha carne de dónde agarrarte. Se convierte en el antagónico de la historia, pero un antagónico diferente. Yo haría el comentario de que es un antagónico más humano; a fin de cuentas es un hombre que no tuvo suerte en la vida, las malas amistades lo llevan a estar preso y sale a defender lo suyo, su quimera a la manera que le enseñaron. Es un malandro de mercado que todavía a la fecha descubrimos en varios mercados de la ciudad de México y de toda la república.

MD’B: ¿Qué le podrías decir como actor de acuerdo a lo que has aprendido y has vivido con este personaje, a la gente que han pasado este tipo de situaciones o a la gente que les está yendo mal en la vida por malas decisiones?

SR: Definitivamente hay otros caminos. La realidad de la vida de cada quien, volviendo a lo mismo, no es fácil, hay que batallar todos los días, pero jamás llegar ni mucho menos a lastimar a tu familia, eso sí es terrible. El pecado de este personaje es ese, por qué. Sí debemos cuidar todo esto, sobre todo ahora con las oportunidades que el gobierno de la república está manejando para los jóvenes, porque ahí es donde radica el problema.

MD’B: ¿Qué cosas de Sergio Reynoso tiene “El Bacalao” y qué cosas no tiene?

SR: (ríe) Tal vez el gusto por el tequila de repente, porque la verdad es que sí somos muy diferentes. Me costó un poco de trabajo agarrarle el ritmo, el tono, el color, al personaje, tuvimos muchas lecturas en este asunto, porque si te das cuenta, el personaje gira en la telenovela; los buenos y los malos giran alrededor de lo que haga este personaje, sí tenemos que cuidarle mucho esas antenas. Lo hablé muy bien con el productor, con los directores, obviamente con Adrián (Uribe), porque él es el protagonista de la historia y entonces debíamos entender bien esta relación cuando él es el personaje de Toño y cuando él es Ricardo.

MD’B: ¿Qué tanta participación tiene tu personaje en “Como tú no hay 2”?

SR: Voy casi al cien por ciento de la historia. Sí se necesitaba un actor que diera las escenas en comedia y también las partes dramáticas, porque aunque está manejada en comedia, si te fijas hay escenas dramáticas, por ejemplo, algunas que tuve con el personaje que hace Alejandro Ávila y algunas otras escenas que verá el público un poco más adelante que son muy complicadas, pero que las pudimos sacar adelante.

MD’B: ¿Qué es más difícil para ti? ¿Dar vida a un personaje que se parece a ti mismo o a un personaje que en nada se parece?

SR: El que se parece a lo que tú haces normalmente es más complicado porque entonces ya intervienen como ser humano, como persona física. La realidad es que cuando tú le das un tono diferente, cuando tienes que buscar unos canales para llegar a eso, desde el lenguaje que maneja “El Bacalao”, desde cómo se viste, cómo anda, desde el peso que tuvo que ganar para dar más esa idea de que tuviera más edad el personaje.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Como tú no hay 2”?

SR: Porque es una telenovela diferente, muy bien actuada, con un elenco muy poderoso. Si tú analizas cada personaje es actuado por gente con mucha trayectoria, compañeros con los que ya he tenido el gusto de trabajar antes. Aparte está muy bien escrita, está muy bien dirigida, está muy bien producida.

MD’B: Con esto de la contingencia que estamos viviendo por lo del Coronavirus, ¿qué tanto ha cambiado la forma de grabar la telenovela?

SR: Nosotros tuvimos la suerte de terminar casi en la línea antes de que se declarara aquí en la ciudad de México y en la república la pandemia. Ya teníamos noticias por amistades de España, de Italia, de cómo venía el problema de fuerte. Inclusive tuvimos una reunión con los productores y con la gente de “Lemon” y se decidió agilizar; meterle más escenas diarias para poder terminar el proyecto y poder estar como estamos ahorita respaldados ya cada uno de los actores donde tenemos que estar, en nuestra casa, y esperar que esto pase lo más rápido posible.

MD’B: ¿Qué le dices a la gente, tú como persona pública y como una persona sensible y humana que eres, en relación a esto que se está viviendo? ¿Qué le dices a los escépticos?

SR: Lo primero es estar informado en los canales que realmente hablan con la verdad. Las redes sociales mienten mucho, te dan información equivocada. Tenemos que estar muy claros en eso; llevar realmente esos códigos de limpieza, de lavarnos perfectamente las manos, de tener el gel que te protege, que no te toques la cara, los ojos. Que realmente tomemos muy en serio esto porque yo veo a mucha gente que lo toma a la ligera, otros a broma, y cuando nos demos cuenta que ya estemos en una situación complicada, ya no va a haber para atrás. Entre más respetemos a la enfermedad en este sentido y los mexicanos y la sociedad mexicana que ha tomado cartas en esto, porque realmente fue la sociedad la que primero se empezó a resguardar y el gobierno después apoyó esta moción, pues creo que es

importantísimo que te mueva muy en serio esto, porque de no tomarlo así esto puede dispararse de una manera que no va a ser controlable en la república mexicana.

“Como tú no hay 2” se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por “Las Estrellas”.