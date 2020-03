Mujeres de la comunidad IBERO reflexionan sobre el 9M

Rossi A.

· En Asamblea, expresan sus motivaciones para participar en el paro nacional del 9 de marzo #UnDíaSinNosotras; así como su sentir ante la violencia que se vive en México

Alumnas, académicas e integrantes de personal administrativo y de servicio de la Universidad Iberoamericana participaron en la Asamblea de Mujeres que se realizó en la explanada central de esta institución educativa para dialogar sobre las razones que las motivan a participar en el paro nacional que se realizará el próximo 9 de marzo.

Las participantes expresaron que los distintos tipos de violencia que viven diariamente, los feminicidios, el acoso sexual, el no estar seguras en ningún espacio, así como la impunidad, es lo que las motiva a participar en la protesta a la que se sumó esta casa de estudios desde el pasado 21 de febrero.

“El 9M paramos para que nuestra ausencia sea el grito más fuerte. Las mujeres nos tomamos una pausa porque estamos de luto, estamos agotadas de sobrevivir. Paramos porque nos queremos libres y no valientes. Nos tomamos el día para cuidarnos y celebrar que estamos vivas. Así como por quienes ya no están. El 9M será un día para reflexionar e idear tácticas y empezar a cuidarnos las espaldas entre todas. Para detener las violencias desde cada una de nuestras trincheras”, leyeron las organizadoras de la asamblea.

Paola Zuart, estudiante de Relaciones Internacionales, añadió que uno de los objetivos fue abrir un espacio de diálogo en donde todas las opiniones que hay en torno al 9 de marzo se escuchen. Además, para empezar a crear espacios de comunidad y de sororidad en esta institución.

Durante la asamblea la comunidad de mujeres de la IBERO expresó cómo se siente con respecto a la violencia que vive diariamente en este país, compartieron experiencias, dudas y cómo vivirán desde lo individual el próximo 9 de marzo.

En ese sentido, hubo quienes invitaron a todas a parar por completo ese día, a no consumir, a no utilizar redes sociales, a no salir, para hacer notar la ausencia. Asimismo, hubo quienes sugirieron emplear ese tiempo para reflexionar e invitaron a las asistentes a hacer lo que más disfrutan.

“Nos mueve toda la impunidad que estamos viendo en el país. En los últimos 15 años los feminicidios se han incrementado. Nos mueve ver que no estamos a salvo en ningún espacio: en las familias, en las universidades, en los trabajos, mucho menos en las calles. Nos mueven los feminicidios, la más grave de todas las expresiones. Sin embargo, existen otras violencias que no se están viendo: el acoso y el hostigamiento sexual, los chistes sexistas, homófobos y todas las violencias de las que somos objeto en lo cotidiano”, señaló la Mtra. Elvia González del Pliego Dorantes, Coordinadora del Programa de Asuntos de Género de la IBERO.

La académica añadió que se trata de una huelga nacional para decir ¡basta! Por lo cual hizo un llamado a reflexionar sobre qué pasaría si un día una compañera, amiga, pareja, mamá, hermana, no llega porque está desaparecida.

“La idea del paro es sentir la ausencia. No es un reto, es una invitación a reflexionar de dónde viene este movimiento que no es contra una persona o un gobierno. Sino contra un sistema de violencia y opresión que no es privativa de México”, explicó.

Durante la asamblea también hablaron de la importancia de una ruta de autocuidado para quienes participarán en la marcha del 8 de marzo. Asimismo, anunciaron que en todo marzo se realizarán distintas actividades en la IBERO.

Paralelamente, en el marco de #UnDíaSinNosotras, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México realizará el 9 de marzo los ‘Diálogos 9M Un día sin ellas’, para reflexionar en torno a la equidad y violencia de género, la deconstrucción de las masculinidades y el patriarcado, así como temas legales y de seguridad en torno a los feminicidios. Consulta aquí el programa.