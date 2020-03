El Congreso local ratificó a un Fiscal que sólo aclara el uno por ciento de los crímenes, afirma abogado

Por: Hipólito Contreras

“Ignorantes y burros”, los diputados locales poblanos, acusó el hombre cuyo hijo fue asesinado en diciembre pasado

A México le hace falta que cada uno de los mexicanos le maten un hijo para que se lance a las calles y sienta lo que es tener la pérdida de uno, es lo que nos hace falta para que despertemos, ya basta de tener autoridades blandengues, que muestran una extraña complicidad con el crimen organizado, afirmó el abogado Alberto Islas González.

Afectado por el asesinato de su hijo en diciembre pasado, Islas González destacó que en la Constitución de México, no se reconoce el derecho a la vida, “después de tantos años en la Constitución mexicana no se reconoce el derecho a la vida, la persona no tiene derecho a que el Estado le garantice su vida”, expresó.

Afirmó que se necesita transformar al poder legislativo en Puebla, “son una bola de burros ignorantes, ellos sólo aprendieron a levantar la mano para obedecer lo que les indican”, expresó.

Esto, señaló, tiene que ver con lo que sucedió la semana anterior con el nombramiento del fiscal en el Congreso del estado, en qué empresa del mundo, en qué institución pública se aprueba con 38 votos a favor y uno en contra, se autoriza o aprueba con votación a un personaje que tiene menos del uno por ciento de crímenes descubiertos y castigados, 99 asesinatos en Puebla no se aclaran, quedan impunes, pero aún así los diputados ratificaron al Fiscal del estado.

Lo que necesitamos son hombres y mujeres valientes que se lancen a la calle y que digan, basta ya, afirmó el abogado Islas González.

