Néstor Camarillo Medina busca la dirigencia estatal del PRI

Hipólito Contreras

Presento en este momento mi renuncia a la secretaría de coordinación política del Comité Directivo Estatal del PRI, ante el nuevo delegado Américo Zúñiga Martínez, quien en pocas horas está tomando protesta como presidente interino del partido, afirmó, Néstor Camarillo Medina, aspirante a la dirigencia estatal del tricolor.

Lo único que puedo decir de Lorenzo Rivera Sosa, ex presidente del CDE del PRI, comentó, es que es un amigo, una persona que respeto, aprecio, y que seguro estoy si en su posibilidad de poder competir, lo hará, en la democracia no hay sorpresas, lo veremos participando, no lo vamos a vetar, al contrario, bienvenidos todos quienes aspiren legítimamente a ocupar el cargo de presidente estatal del partido.