No desistirá Alcántara Montiel de su impugnación contra el CDM del PAN

Jorge Barrientos

El ex aspirante a la dirigencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, dio a conocer que anunció que no desistirá en la impugnación que realizó en contra el proceso interno del albiazul, hasta que hasta que no existan muestras de inclusión.

En este tenor, advirtió que tal decisión debe ser ratificada y no lo harán hasta que el grupo que apoya a Zaldívar Benabides, muestre que realmente hay disposición de ver por el bien del partido y también desistan de procesos legales que mantienen abiertos.

“Para poder llegar al acuerdo y a la invitación que nos hace nuestro presidente Marko Cortés, no realizaremos el desistimiento de nuestro recurso, hasta en tanto todos den una muestra de voluntad que nosotros estamos mostrando”.

Destacó que en este acercamiento Cortés Mendoza le solicitó desistirse del proceso jurídico para anular la asamblea municipal para iniciar un proceso de unidad y fortalecimiento del PAN en Puebla de cara a la elección intermedia de 2021.

Cuestionado si el desistimiento estará condicionado a la entrega de candidaturas para él y los integrantes de sus planillas, Alcántara Montiel, respondió es muy prematuro hablar sobre ese tema, pero aseguró que representan el 50 por ciento de la militancia y deben ser incluidos para competir en 2021.