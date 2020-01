F1 analiza cambiar de fecha para el GP de China por el Coronavirus

Diario México

Por los constantes casos de Coronavirus que se están registrando en China, se tienen planeado cambiar de fecha para el Gran Premio de Shanghái.

La Federación Internacional de Automovilismo compartió un comunicado de prensa para notificar que evaluará el calendario de las próximas carreras que se desarrollarán, ya que desean salvaguardar al público y los pilotos ante los casos de Coronavirus que se han desatado en distintas partes del mundo.

1/2 – Following the coronavirus epidemic that broke out in China, the FIA is closely monitoring the evolving situation with relevant authorities and its Member Clubs, under the direction of FIA Medical Commission President, Professor Gérard Saillant.https://t.co/YQ0tSXEudG

— FIA (@fia) January 30, 2020