Luis Alberto Arriaga llama “mitómano” a Julio Lorenzini

Por Israel Tepox

Edil de San Pedro Cholula negó haberse aumentado el sueldo…otra vez

El edil de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, calificó como mitómano al ex diputado Julio Lorenzini, luego de que éste último llevará una solicitud al Palacio Nacional acusando alzas de impuestos, de salarios y falta de austeridad en el gobierno encabezado por Arriaga.

El presidente afirmó que gana 53 mil pesos mensuales y que los regidores superan los 30 mil de salario y añadió que a los únicos que se les aumentará el sueldo será a los policías municipales.

“Julio Lorenzini quiere llamar la atención, pero está equivocado en el tema de aumento de impuesto, él está equivocado, me gustaría que lo probara” enfatizó Arriaga Lira, “me gustaría que pruebe si me aumente el salario o los impuestos” y añadió que “lo único a lo que se ha dedicado el ex funcionario es a mentirle a los cholultecas”.

13% de incremento salarial a los policías

En ese mismo tenor, la tarde del martes en el cabildo se hizo una votación para que ningún funcionario de primer nivel tenga aumento a su salario, aunque los policías tendrán un incremento de sueldo del 13 por ciento.