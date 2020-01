Padres protestan por operativo sorpresa de revisión de mochila en San Andrés Cholula

Por Israel Tepox

Derivado de los hechos de Torreón y del Celma de San Pedro Cholula, la Secundaria Técnica Número 32, localizada en San Andrés Cholula ejecutó el “operativo mochila” como una forma de garantizar la seguridad de más de 800 alumnos de esta institución.

La medida causó malestar en la comunidad estudiantil y entre los mismos padres de familia, quienes externaron su queja en redes sociales por el método de revisión, sin embargo integrantes del Comité de Padres de Familia avalaron dicho procedimiento y dijeron desconocer las quejas, explicando que este tipo de supervisiones tienen lugar, porque desde hace dos años, en junta general, se estableció realizarlas.

No es sorpresa, este operativo se realiza cada dos o tres veces por año y tiene la intención de exhortar a los alumnos a no llevar a las aulas objetos o sustancias no permitidas, incluyendo celulares, externó Adán Guevara, un jefe de familia y miembro del comité referido.

Claro que hoy tomó más relevancia por el tiroteo que pasó en Torreón Coahuila y en el Celma de Cholula, expresó el integrante del comité.

Alguno de los alumnos denunciaron que dichas inspecciones se hacen frente a los padres de familia y ellos son quienes revisan las pertenencias de sus hijos.

Los directivos descartaron hasta este momento algún incidente en la institución.