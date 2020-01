Entrevista con Lía Ferré, quien da vida a Cecilia en “Médicos Línea de Vida”

Por Mino D’Blanc

La experimentada actriz Lía Ferré da vida a Cecilia, la novia de Arturo (Rodolfo Salas) en “Médicos Línea de Vida”, producción de José Alberto “El Güero” Castro. Es muy celosa. Cuando su pareja termina con ella, salen a relucir sus demonios internos.

Platicamos con ella, gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa.

MD’B: Estas en “Médicos Línea de Vida”, que sin duda alguna ha sido un suceso televisivo.

LF: Estamos en manos de uno de los productores más exitosos, cuya fórmula ha sido renovar la TV clásica y cautivar al público, a través de historias con contenido inteligente. Siempre se agradece que haya verdaderos actores en pantalla, que se documentan, se preparan para que con la gente tan experimentada y profesional de la producción, logren mayor realismo en lo que se presenta. Por lo mismo todos nos sentimos muy afortunados de trabajar en este gran proyecto de el Güero Castro.

MD’B: ¿Siguen con el número de capítulos que originalmente se escribieron o van a grabarse más?

LF: Seguimos en el mismo número. No sabemos si habrá una segunda temporada, pero lo que sí sé es en qué capítulo entra y en cuál sale mi personaje. Es una historia muy bien cuidada en todos los sentidos, que no busca engolosinar al público, ni poner en riesgo lo profesional. Justo es no prostituir el proyecto. Hay mucho trabajo de producción, por lo que va a durar lo que tiene que durar.

MD’B: ¿Qué cosas de Lía Ferré tiene tu personaje y cuáles no?

LF: Mi cuerpo y mi cara, solamente. Cuando me llegaron los capítulos y leí al personaje pensé que habría que sacarle el cerebro y darle un masajito. Es una mujer para la nunca es suficiente ser guapa, ser exitosa, conseguir lo quiere. Me ha gustado porque ha sido un reto personificarla, ya que tiene muchos matices. Es una antagónica frágil, que tiene mucha falta de amor propio.

MD’B: ¿Qué les dirías a las mujeres que son como Cecilia, tu personaje?

LF: Que ninguna relación tóxica beneficia. Las relaciones van in crescendo y con ello los problemas, si son tóxicas o con celos de cualquiera de las partes. Cecilia parece que es muy celosa. Ella, al igual que todas, tiene ese sexto sentido. Las mujeres sabemos que algo está pasando, cuando los códigos en nuestra relación se alteran por el hombre, cambian. Cecilia y Arturo tienen una relación de mucho tiempo y por lo tanto su propio código. De repente, comienza a cambiar todo y la forma de ser de ella ante dichos cambios, la hacen actuar así.

“Médicos Línea de Vida” se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas por “Las Estrellas”.