En defensa de su autonomía, el Consejo Universitario rechaza cualquier intromisión en la vida interna de la BUAP

Rossi A. G.

La Máxima Casa de Estudios está abierta a las revisiones de los órganos fiscalizadores, siempre y cuando se apeguen a la legalidad

¡Al grito de Gooooya!, el Consejo Universitario de la BUAP se pronunció por la defensa de la autonomía y rechazó cualquier intromisión del Congreso del Estado en la vida interna de la Institución, esto luego que se determinó que la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) invadió facultades del ámbito federal al iniciar un procedimiento de fiscalización en tiempo real el pasado 5 de diciembre, lo que representa un acto inconstitucional que vulnera la autonomía universitaria.

Tras afirmar que la BUAP está abierta a la revisión de sus cuentas públicas, el subcontralor General José Ubaldo Ramírez subrayó que la ASE incurrió en irregularidades al iniciar un procedimiento sin notificación o citatorio previo, además de que no se acreditaron debidamente los comisionados que realizaron la visita. La orden de la ASE solicitaba documentación del ejercicio de recursos públicos estatales, municipales y federales, no obstante que la BUAP no administra recursos municipales. Además, el requerimiento, que comprende del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019, implica una visita en tiempo real.

Lo anterior, aseguró, es una acción inconstitucional, ya que la figura jurídica que utiliza la ASE de auditoría preventiva no se encuentra prevista en la Constitución federal. De acuerdo con los artículos 79 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que las auditorías en tiempo real son solo facultad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y estas deben tener su origen en una denuncia presentada. La ASE no mostró ningún documento que validara su petición.

Asimismo, indicó que para ejecutar una auditoría preventiva se exige, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado, la existencia de elementos que demuestren una indebida administración de recursos y un dictamen técnico jurídico emitido por la autoridad competente; sin embargo, este documento no fue presentado.

Otra de las irregularidades en esta visita, informó, es la invasión de las facultades del ámbito federal, pues en los artículos 79 y 116 de la Constitución y el artículo 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se establece que es facultad exclusiva de esta revisar los recursos federales transferidos a las universidades públicas, y no de los órganos de fiscalización de los estados, salvo la existencia de un convenio, que en este caso no fue exhibido por la ASE.

En su intervención, el doctor Eduardo Monjaraz Guzmán, representante del Grupo de Enlace y Seguimiento ante las Comisiones Estatutarias de Legislación Universitaria y de Honor y Justicia, señaló que para la ejecución de esta orden “la ASE se ha atribuido facultades privativas de la Fiscalía Superior de la Federación, como lo son la práctica de auditorías en tiempo real, la revisión de recursos provenientes de la federación, además de que la ASE no ha seguido el debido procedimiento previsto en la ley para realizar este tipo de acciones”.

“Históricamente la BUAP ha impedido el paso a quien busque vulnerar su autonomía. Nuestra postura es que no pasarán y al buscar atribuirse facultades que no les corresponden, nuestra respuesta será la misma: no pasarán”, remarcó.

A su vez, el consejero Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, externó que la Universidad se ha sometido al escrutinio de gastos y también ha participado en la revisión de sus cuentas, todas aprobadas por los entes fiscales estatales y federales, que han sido definitivos.

No obstante, reprochó que legisladores locales han emitido pronunciamientos sobre un ejercicio fiscal que no concluye, de tal forma que sin argumentos y pruebas han descalificado a la Universidad y al trabajo que en ella se realiza: “Con sus comentarios desacreditan el trabajo de las auditorías del estado y la federación, y los acuerdos aprobados por el Consejo Universitario”. Por ello, exigió a los legisladores abstenerse de descalificar la trayectoria de rendición de cuentas y transparencia que caracteriza a nuestra Máxima Casa de Estudios.

En lo que fue la primera sesión extraordinaria del año, el Consejo Universitario también aprobó las propuestas del Rector Alfonso Esparza Ortiz sobre la reducción gradual de las cuotas que cubren los estudiantes; el cambio de modalidad de aplicación del examen de admisión a formato digital y gratuito, a partir de este año, el cual dejará de aplicarse por el College Board; incremento a los estímulos que se otorgan a trabajadores administrativos, inicio de un programa de estímulos al personal de confianza y de otro para docentes por su labor en la adaptación de contenidos temáticos en asignaturas diseñadas para impartirse en la modalidad alternativa.

Además, el Máximo Órgano de Gobierno de la BUAP aprobó las creaciones del Observatorio para la Prevención y Atención de la Discriminación y Violencia de Género, así como de la Universidad para Adultos, ambas, igualmente, propuestas por el Rector Alfonso Esparza.

Examen de admisión: digital, gratuito y a cargo de la Institución

Al ponerla a consideración de los consejeros universitarios, David Pinto Avendaño, director de Innovación y Transferencia de Conocimiento, dio a conocer que la Prueba de Admisión y Diagnóstico de la BUAP es una propuesta de cambio de modalidad de aplicación del examen de admisión en formato digital y gratuito.

Tras señalar que el objetivo principal es diseñar una nueva generación de exámenes de ingreso y diagnóstico que permita determinar niveles de desempeño de acuerdo con los conocimientos y habilidades de los aspirantes, afirmó que se trata de una propuesta innovadora que establece la elaboración de los reactivos y también la aplicación digital del examen.

Además de las ventajas académicas, como medir la habilidad de los jóvenes para procesar información y sus conocimientos adquiridos en los niveles previos, destacó el ahorro de costos adicionales, como la contratación de una empresa extranjera y la logística para su aplicación, y la eliminación de 5 millones de hojas que representan más de 25 toneladas de papel que corresponden a los exámenes en su versión impresa.

Esta propuesta, conformada por dos exámenes: las pruebas de Admisión y Diagnóstico para los niveles medio superior y superior, establece que los cursos de preparación se realicen en línea y sean gratuitos.

Reducción de cuotas

Por mayoría de votos, el Consejo Universitario aprobó la reducción y eliminación gradual de las cuotas que cubren los estudiantes de la BUAP, sin disminuir el nivel de la calidad educativa. Además, la eliminación del pago del examen de admisión. Para este proceso se adquirirán 6 mil 500 equipos de cómputo y se analizará si una parte se rentará y otra será adquirida, para lo cual se llevará a cabo una licitación consolidada, a fin de reducir costos.

Oscar Gilbón Rosete, tesorero General de la Institución, recordó que desde 2015 la BUAP implementó una reforma para reducir costos de los trámites de titulación, con el fin de apoyar la economía de los estudiantes y sus familias; y en 2017 se realizó una reducción de 28 por ciento en las cuotas de inscripción de licenciatura, de 32 por ciento en preparatoria y técnico, y de 14 por ciento en modalidades semiescolarizado, a distancia y abierto.

Estímulos a trabajadores

En otros puntos, se aprobó por unanimidad de votos incrementar el estímulo a trabajadores administrativos, a través del Programa de Estímulo al Desempeño y Carrera Administrativa del Personal No Académico (PEDCA), e iniciar el Programa para Estímulos al Personal de Confianza que recibe un menor ingreso.

En la primera sesión extraordinaria del año se presentaron ambas iniciativas que mejorarán el ingreso del personal administrativo y de confianza, e incentivará la eficiencia de sus tareas. Estos proyectos serán considerados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de este año, conforme a las finanzas y recursos económicos de la Institución.

Asimismo, los integrantes del Máximo Órgano de Gobierno de la BUAP acordaron el otorgamiento de un estímulo único a los académicos que participen en la adaptación de los contenidos temáticos a asignaturas diseñadas para impartirse en modalidades alternativas reciban un estímulo único.

Este diseño y desarrollo de contenidos digitales abarcará el 20 por ciento de las asignaturas de todos los planes de estudio de la Institución, cuya finalidad es incorporar estrategias de aprendizaje virtuales e incrementar la cobertura. Se espera que para agosto 926 asignaturas sean impartidas en línea.

Observatorio para atender la violencia de género y Universidad para Adultos

El Consejo Universitario también aprobó por unanimidad la creación del Observatorio para la Prevención y Atención de la Discriminación y Violencia de Género en la BUAP, que se conformará por personas de la comunidad universitaria, expertas en materia de igualdad de género.

El objetivo del observatorio será recopilar, analizar y difundir la información concerniente a la igualdad de género en la Universidad, para visibilizar las acciones institucionales, sus avances y carencias, y proponer políticas transversales con perspectiva de género que beneficien e impacten en todas las funciones de la Institución.

Por unanimidad de votos, también, los integrantes del Máximo Órgano de Gobierno de la BUAP acordaron la apertura de la Universidad para Adultos, una propuesta de educación formal enfocada en la certificación universitaria.

Este innovador proyecto constará de tres ejes rectores: Educación Continua, con la implementación de conferencias, cursos, talleres, diplomados, visitas y excursiones. Formación de Adultos Mayores, a través de la creación de las licenciaturas en Gestión y Emprendimiento; en Desarrollo Humano y Bienestar; y en Humanidades. Y por último, Atención a Adultos Mayores, con la creación de la Licenciatura en Cuidado y Atención de Adultos Mayores.