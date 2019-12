Regidores del PAN piden a la presidenta municipal orden para la ciudad

Hipólito Contreras

Regidores del Partido Acción Nacional piden a la presidenta municipal de Puebla Claudia Rivera Vivanco tome medidas en materia de seguridad y ambulantaje por los problemas que se presentan, le exigen que revise su equipo de funcionarios y quienes no funcionen los cambie.

En conferencia de prensa los regidores Enrique Guevara Montiel, Carolina Morales García y Jacobo Ordaz Moreno, expusieron los diversos casos de homicidios, asaltos y desapariciones de personas, sobre todo de mujeres, hechos ocurridos en estos días finales del año.

El regidor Enrique Guevara Montiel afirmó que mientras las autoridades descansan la delincuencia aprovecha el vacío de la autoridad y hace de las suyas, “lamentamos la muerte de quienes han perdido la vida a manos de la delincuencia, uno de los casos es de Luis Alberto Lara a quien le dispararon para robarle su auto en la colonia Héroes de Puebla, inaceptable que Puebla esté sometida por bandas de criminales y que la sociedad no

pueda vivir en paz, lamentamos que en el gobierno municipal no pongan atención, según datos de la Secretaría de Turismo, nos han dejado de visitar más de 500 mil personas, lo que no ocurre con otras ciudades como Atlixco donde no se ve basura ni desorden, o la Ciudad de México donde se ve más orden”.

En Puebla, dijo, la autoridad no ha podido poner orden, como grupo de regidores levantamos la voz y le pedimos a la presidenta municipal que redoble el esfuerzo para mantener en paz la ciudad y orden del comercio informal, queremos una Puebla en paz, exigimos contundencia en las acciones, mayor presencia policial que le brinden tranquilidad a los poblanos y a quienes nos visitan, queremos una Puebla en orden, que se respeten los acuerdos de los espacios destinados al comercio informal, queremos una Puebla limpia, que el Organismo Operador de Limpia redoble esfuerzos, no aceptamos la imagen de una ciudad sucia.